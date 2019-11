Acusa Romero Hicks cortina de humo por bots

Ciudad de México.- El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, rechazó estar relacionado con los bots asociados a las tendencias #PrensaProstituida, #PrensaSicaria y #PrensaCorrupta.

En un video difundido a través de sus redes sociales, el panista acusó que los señalamientos hechos durante la conferencia mañanera de este lunes son una cortina de humo, e invitó al Presidente Andrés Manuel López Obrador a sostener la reunión que desde hace varios meses le han solicitado.

"Niego tajantemente la afirmación, que falta a la verdad, de cualquier acción orquestada contra la investidura presidencial, todo nuestro trayecto público como rector, Gobernador, director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, senador de la República y hoy diputado federal, una máxima que hemos respetado es la prudencia, la verdad y la legalidad", expresó.

Un análisis presentado en Palacio Nacional por el titular de la Unidad de Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alejandro Mendoza, involucró a Romero Hicks, al ex Secretario de Educación, Aurelio Nuño, y al hijo del ex Presidente Felipe Calderón, Luis Calderón Zavala, con los bots asociados a la tendencia #PrensaProstituida, #PrensaSicaria y #PrensaCorrupta, generados luego de la conferencia mañanera en la que se abordó el operativo de Culiacán, Sinaloa.

"En ningún discurso van a encontrar descalificación alguna a la investidura presidencial. Hoy necesitamos un Presidente que nos convoque, que nos una, pero, sobre todo, que nos concilie. Tenemos un País que tiene muchos problemas por resolver, y estas cortinas de humo, frente a un desastre nacional del señor Presidente de la República frente a la opinión pública, no nos ayuda", advirtió.

El legislador panista expresó también su solidaridad a todos los periodistas que han sido descalificados en los últimos días.

Romero Hicks aprovechó su mensaje para recordarle al Presidente que desde hace 11 meses su grupo parlamentario le ha solicitado una reunión, pero hasta la fecha no han obtenido respuesta.

Desde el inicio de la actual administración, expuso, el Jefe del Ejecutivo no se ha reunido con legisladores que no sean de Morena, por lo que reiteró su solicitud.

"Aprovecho para recordarle al Presidente y a su equipo de trabajo que desde hace varios meses hemos solicitado una cita, y ahora aprovecho la ocasión para públicamente solicitar una entrevista con el Presidente de la República. En 11 meses no se ha reunido en una sola ocasión con un legislador que no sea originario de su partido político", expresó.

El diputado dijo que el Presidente puede contar con él y con su bancada para trabajar a favor del País.

No obstante, advirtió que México necesita un Jefe de Estado que no descalifique todos los días, ya que hay mucho que construir y reconstruir, además de que la sociedad espera resultados.

"Hoy México nos necesita, necesitamos construir, reconstruir, trabajar y, sobre todo, la altura de miras, necesitamos un jefe de Gobierno y un jefe de Estado que no descalifique todos los días. Con Juan Carlos Romero Hicks y con la bancada de Acción Nacional cuenta; México tiene hijas e hijos esperando soluciones, nosotros vamos a trabajar", manifestó.