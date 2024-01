Acusa Salinas Pliego a Vocero presidencial de campaña negra

Cd. de México.- Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, acusó al Vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, de manejar una campaña negra en su contra, a través de las redes sociales.

Sin ofrecer detalles o pruebas, el empresario aseguró que tiene identificados a quienes participan en los ataques y pidió al funcionario federal "no hacerse el loco".

"Aquí yo le reclamo personalmente a Jesús Ramírez, el Vocero de Presidencia: usted está manejando personalmente la campaña en contra de Ricardo Salinas, no se haga el loco y ya lo vimos y ya sabemos quiénes son sus achichincles en redes sociales", denunció.

"Yo no creo que el Presidente sepa, pero, por si no sabía, ya sabe. La campaña negra existe y está pagada y no hay que hacernos los locos".

Durante una inusual participación en un programa de Jorge Garralda, en ADN 40, Salinas Pliego se dijo molesto, sostuvo que la campaña afecta a todas sus empresas y también "daña a la clientela".

"Quiero venir a denunciar que existe una campaña negra en contra de Ricardo Salinas y sus empresas y se manifiesta en toda una serie de mentiras, para meterle desconfianza al público sobre las empresas mías, la Totalplay, Elektra, por supuesto el Banco Azteca y a TV Azteca que, por supuesto la atacan de todo, es normal", expresó.

"Pero la novedad es que ahora están atacando a las otras empresas y tienen una campaña muy fuerte en redes, desacreditando al Banco, desacreditando a Elektra, desacreditando a Totalplay y están activísimos en redes sociales. Hay una campaña negra contra mí y le pegan al Banco".

El empresario, que forma parte del Consejo Económico Asesor del Presidente, arremetió contra la Tesorera de la Federación, Elvira Concheiro, a quien acusó de "desconectar" a Banco Azteca del sistema para cobro de impuestos.

Según dijo, la decisión fue una respuesta a las críticas lanzadas desde TV Azteca contra el contenido "comunista" de los nuevos libros de texto.

"El primer bloqueo empezó con la señora Elvira Concheiro, que es la Tesorera de la Federación, que la única institución desconectada del pago para impuestos fue Banco Azteca, hay 24 bancos y nada más a un banco desconectaron, porque la señora Concheiro es miembro del Partido Comunista Mexicano, se pasó a molestar con nuestra denuncia de los libros de texto comunistas", dijo.

"Su hermano es miembro fundador del Partido Comunista Mexicano y no les gusta que Salinas haga estas cosas y me montan esta campaña negra en contra mía y de todas mis empresas y hay que decirlo quiénes son".

En diciembre del año pasado, la pugna entre el Presidente y el propietario de Grupo Salinas arreció, luego que el Mandatario consideró que no podía permitir que deje de pagar el adeudo de 26 mil millones de pesos en impuestos.

"No podemos hacernos de la vista gorda, ni actuar como cómplices", manifestó. "Pagó una parte, 2 mil 500 millones, pero hay en juicio, ya en última instancia, por 26 mil millones".

En sus redes sociales, el empresario ha acusado al Gobierno de buscar más recursos para malgastarlos: "los gobiernícolas andan enojados y desesperados por más dinero".

AMLO también acusó a Salinas Pliego de aprovechar la tragedia en Acapulco para abrir sus micrófonos y dejar que "le mienten la madre".