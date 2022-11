Acusa Sheinbaum a Fiscalía de Morelos por encubrimiento

CDMX.- La Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, acusó ayer al Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, de encubrir al presunto asesino de Ariadna Fernanda López.

"La Fiscalía (de Morelos) quiso ocultar el feminicidio de Ariadna, presuntamente por sus nexos con el probable feminicida", aseguró ayer la Mandataria morenista en conferencia de prensa. Pidió a la Fiscal de la CDMX, Ernestina Godoy, denunciar a Carmona ante la FGR por encubrimiento del feminicidio.

Para las autoridades capitalinas la joven de 27 años murió por golpes múltiples, según una necropsia practicada a solicitud de los familiares de Ariadna.

Sheinbaum afirmó que el presunto culpable, identificado como Rautel Astudillo, tiene nexos con el Fiscal Carmona. Y reveló un video en el que Astudillo aparece en el estacionamiento del edificio donde se ubica su departamento; lleva sobre su hombro a Ariadna ya fallecida y la deja en una camioneta.

Ariadna habría sido trasladada en ese vehículo a Tepoztlán, Morelos.

El cuerpo de la joven apareció a la orilla de la carretera en Tepoztlán el 31 de octubre pasado y fue descubierto por un ciclista que hizo la denuncia en redes sociales. La Fiscalía de Morelos inició las investigaciones del caso y determinó que la causa del fallecimiento fue una broncoaspiración derivada de "una grave intoxicación alcohólica". El Fiscal Carmona descartó contundentemente el pasado viernes 4 "un feminicidio".

Carmona es Fiscal estatal desde febrero de 2018 cuando por propuesta del entonces Gobernador perredista Graco Ramírez fue electo por el Congreso local. Al llegar Cuauhtémoc Blanco -afiliado al PES y vinculado a Morena- al Gobierno morelense iniciaron los conflictos con Carmona. Ayer, Blanco se deslindó del Fiscal ante la acusación de Sheinbaum, su aliada política.

El pasado domingo 6, la Fiscal capitalina Ernestina Godoy dio un giro a las indagatorias al revelar que Ariadna falleció por golpes.

Ayer, Sheinbaum difundió el video donde aparece Astudillo con el cuerpo de la joven. Rautel y su novia de nombre Vanessa estuvieron con Ariadna en un restaurante la tarde del domingo 30, de ahí se fueron al departamento de él, en la Colonia Roma Sur. La madrugada del lunes 31 fue videograbado en el estacionamiento de su edificio.

Vanessa ya fue detenida y Rautel, quien había huido a Monterrey, se entregó ayer, asegurando que es inocente.

Uriel Carmona negó conocer a Rautel. "No (lo conozco), no había escuchado su nombre, no sé siquiera quién sea esa persona. Absolutamente no", dijo anoche en entrevista televisiva con Ciro Gómez Leyva. Dijo estar a disposición de las autoridades para ser investigado.

Feminicidio al descubierto

Domingo 30 oct.

Ariadna acude a un restaurante y después a la casa de Rautel Astudillo y su novia Vanessa.

Lunes 31

Su cuerpo es hallado en la autopista La Pera-Cuautla.

Miércoles 2 nov.

Fotos posteadas permiten identificar a Ariadna.

Viernes 4

El Fiscal de Morelos asegura que Ariadna murió por una "grave intoxicación alcohólica" y que no encontraron huellas de violencia para catalogarlo feminicidio.

La Fiscalía de CDMX realiza una segunda autopsia.

Sábado 5

Rautel acude al velorio y afirma que Ariadna se fue de su casa en un taxi.

Domingo 6

Un video delata a Rautel sacando el cuerpo de una mujer de su departamento.

La Fiscalía de la CDMX detiene a su novia Vanessa.

Ayer

Rautel se entrega a la Fiscalía de NL.

Sheinbaum acusa de encubrimiento al Fiscal de Morelos y revela que es conocido de Rautel.