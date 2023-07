Acusa Xóchitl a AMLO por uso indebido de recursos

Rolando Chacón/Agencia Reforma

Ciudad de México.- La aspirante a coordinar el Frente Anplio Opositor de cara a la elección presidencial del 2024, Xóchitl Gálvez, presentó ayer dos quejas ante el INE en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por el uso de recursos públicos en ataques a su persona y por violencia política de género.

"Presenté dos denuncias en contra del Presidente de la República y de funcionarios del Gobierno federal", informó este miércoles en Saltillo.

"La primera fue por el uso indebido de recursos públicos y la segunda por violencia política de género".

En su primera queja señala que la Presidencia de la República usa recursos económicos, materiales y humanos en la conferencia matutina y redes sociales, donde el Presidente habla de su persona.

"En el mensaje de Twitter difundido en la cuenta oficial del Gobierno federal, y durante una semana en las conferencias mañaneras, se califica como si yo soy la candidata de la oligarquía", dijo Gálvez.

"En los mensajes en mi contra no se advierte la difusión de ningún logro del Gobierno federal.

"En la segunda denuncia expongo que el presidente cuestiona mi capacidad por ser mujer y me reduce al resultado de un consenso entre hombres".

"Las expresiones del presidente crean un estereotipo de género, por eso he presentado esa denuncia".

"No me gusta victimizarme, pero me parece muy injusto que el Presidente piense que yo estoy aquí por un hombre y que no se atreva a reconocer mi origen, mi historia, mi lucha y trayectoria, mis resultados, que me llevaron hoy a estar aquí, por eso".

Xóchitl Gálvez dijo que espera que el INE aplique medidas cautelares para que el presidente López Obrador detenga los ataques a su persona, los cuales podrían provenir de su éxito como aspirante presidencial.

"Ayer me mencionó 11 veces, hoy también me volvió a mencionar, lo hace con información fuera de contexto, con dolo y lo que él quiere, a como dé lugar", dijo.

"Seguramente vio las imágenes de ayer en Saltillo y en Torreón y esto lo debe tener apanicado, porque él piensa que soy un fenómeno de redes, bueno, pues es que lo de redes ya bajó hacia la calle".