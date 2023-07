Acusa Xóchitl Gálvez a AMLO de machista

CDMX.- Xóchitl Gálvez acusó de machista al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien durante su mañanera dijo que la senadora panista será la candidata del Frente Amplio por México.

En un video publicado en sus redes sociales, la política hidalguense exigió respeto al Mandatario federal al asegurar que solamente respeta a las mujeres que él impone.

"Señor Presidente, usted dice que fulano o zutano me van a poner de candidata porque usted no puede concebir que una mujer fuerte y capaz pueda ganarse por sí misma la posición. No puede imaginar que una mujer obtenga una candidatura por méritos propios porque usted, señor Presidente, es machista", acusó.

"Las únicas mujeres que usted respeta es a las que usted impone, porque a los machos como usted les asusta una mujer independiente e inteligente. En mi vida nadie me ha regalado nada y de usted solo quiero una cosa, que me respete. Usted me va a entregar la banda presidencial y yo se la voy a recibir con una amplia sonrisa", agregó.

Este lunes, López Obrador dijo que Claudio X. González llevó a cabo consultas para que Xóchitl Gálvez represente a la Oposición en la elección presidencial de 2024.

Señaló además que la ex Jefa Delegacional de Miguel Hidalgo no es del pueblo, sino que pertenece al bloque conservador.