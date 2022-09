Acusan a Adán de polarizar; 'no lo acepto', responde

Ciudad de México.- En la apertura de la comparecencia del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el senador Emilio Álvarez Icaza acusó al tabasqueño de ser una de los responsables del clima de polarización que impregna la vida pública.

"Usted es uno de los actores de la polarización, hasta de los desencuentros en su propia bancada (de Morena). Y si eso pasa con su propia bancada, qué podremos esperar para con la Oposición", advirtió el coordinador del Grupo Plural.

El titular de Segob respondió que no aceptaba esa acusación porque "por formación" no actúa de esa forma.

"Lo que no le acepto ni le aceptaré nunca, no tiene una sola prueba, es que se refiera como el que promueve la política del chantaje y amenaza, por formación no actúo de esa manera", dijo.

Álvarez Icaza también echó en cara a López Hernández la militarización de la vida pública al grado de que ha quedado de manifiesto, señaló, la "derrota ética" de la izquierda por acoger y alentar esa misma militarización.

En su respuesta, el Secretario de Gobernación dijo que no aceptaba que la izquierda, al acoger la militarización, promoviera una política de chantajes y de amenazas.

A pregunta del senador perredista Miguel Ángel Mancera, el responsable de la política interior dijo estar de acuerdo en que se adoptara un programa orientado al fortalecimiento de los cuerpos policiacos locales.

"Claro que estaría de acuerdo en que exista un plan, claro, objetivo, verificable y preciso para fortalecer a las policías estatales y municipales, que se dote de presupuesto para ello en los términos del séptimo transitorio del decreto de creación", sostuvo.

El funcionario dijo que estaba de acuerdo en que se evalúe, de manera permanente, a la Guardia Nacional.

"Es necesario porque el debate no es nada más si se militarizó o no. No hay ninguna policía tan capacitada como la Guardia Nacional, evaluemos y rectifiquemos", añadió.