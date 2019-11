Acusan a Barbosa de imponer a Ombudsman carnal

Ciudad de México.- El Congreso de Puebla perfila aprobar a José Félix Cerezo Vélez como nuevo titular de la Comisión de Derechos Humanos para el periodo 2019-2024.

La Oposición ha denunciado que es un inexperto en la materia, pero es impulsado por el Gobernador de Morena, Miguel Barbosa , y el presidente del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla.

Cerezo fue secretario de estudio y cuenta y secretario instructor en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Además de él, en las propuestas se encuentran Eusebio Cordero Méndez, Rubén Alberto Curiel Tejeda y Omar Siddhartha Martínez Báez.

"El proceso de selección de candidatos para encabezar la Comisión de Derechos Humanos está plagada de irregularidades. He pedido se reponga el proceso. Puebla merece un Ombudsman que garantice el respeto a los derechos humanos", exigió el legislador José Juan Espinosa.

La coordinadora del PAN en el Congreso, Mónica Rodríguez, cuestionó el método de selección de aspirantes y advirtió que se violentó la convocatoria al realizar cambios y establecer criterios de evaluación cualitativa que no estaban previstos.

También criticó que la comisión general de Derechos Humanos no haya conformado una lista con criterios de paridad de género para tener tres aspirantes hombres y tres mujeres.

"Llama la atención que algunos tengan una calificación muy alta y cuando les meten el criterio cualitativo, que es subjetivo, entonces cambia completamente la tabla, por esa razón nos llamó mucho la atención y esas son las observaciones que hicimos", acusó la legisladora.