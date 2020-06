Acusan a CNDH de violar derechos laborales

Cd. de México (15 junio 2020).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) viola los derechos laborales de su personal, denuncian empleados despedidos injustificadamente.

En su proceso de reestructuración, a empleados con decenas de años se les obligó a firmar su carta de renuncia con sólo tres meses de sueldo base como compensación, y recientemente despidió sin previo aviso y sin indemnización a otros trabajadores.

Tal es el caso de Lázaro Serranía, subdirector de Área de la Dirección General de Comunicación, donde laboró como trabajador de confianza desde hace 19 años y 8 meses.

"Así como muchos de mis compañeros, estoy siendo víctima de flagrante violación de mis derechos humanos laborales, precisamente por mi patrón, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos", denunció públicamente.

"No sé si es un castigo, no veo la causa, o una medida disciplinaria fuera de norma, no sé por qué; no he sabido nada del tema, pero necesito mi salario, ahora sí por emergencia, ya que desde hace tres semanas tengo dificultad para respirar; no se me ha diagnosticado Coronavirus 19, pero tampoco se me ha descartado".

Serranía explicó que simplemente no le depositaron su última quincena, que le pagaban los días 10 y 25 de cada mes.

La directora general de Comunicación, Alejandra Ezeta, confirmó el cese y asumió la responsabilidad, sin embargo, tanto Serranía como otros empleados de la CNDH indicaron que la decisión fue tomada por Francisco Estrada, Secretario Ejecutivo del organismo.

Personal de la CNDH informó, bajo condición de anonimato por temor a represalias, que en esta quincena fueron despedidos cinco trabajadores del organismo en las mismas condiciones.

"No sé si la presidenta (Rosario) Piedra Ibarra sabe de estos actos anticonstitucionales contra los empleados de la CNDH. Yo creo que no, porque no lo permitiría", agregó Lázaro Serranía.

Rodrigo Olvera, especialista en justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), explicó que en México los trabajadores de confianza en el servicio público se encuentran fuera de la protección de la ley, por lo que las dependencias han abusado de ese modo de contratación y se ha vuelto una práctica común el cambio de personal con cada cambio de Administración.

Sin embargo, dijo, la ONU ha establecido que el derecho al trabajo implica la permanencia en el puesto, mientras no haya una causa justificada.

Rosario Piedra Ibarra asumió la titularidad de la CNDH en noviembre de 2019, y pocos meses después surgieron denuncias de que el personal era obligado a renunciar con indemnizaciones raquíticas.

"El ultimátum que nos dieron es que no hay una sola quincena más, o renuncian o se les cesan, en ningún caso se planteó alguna indemnización", indicó a REFORMA un empleado en febrero.

"El ultimátum lo pusieron a no sé cuántos trabajadores, en el área donde trabajo me enteré como de cuatro casos, de personas que llevan 25 años".

Para el especialista Rodrigo Olvera se trata de prácticas fraudulentas.

"Esta práctica no sólo es ilegal, es violatoria de derechos humanos; he escuchado el argumento de que no hay violación porque se paga la indemnización, pero el derecho es a permanecer en el trabajo, el que me paguen el castigo por violar mi derecho no hace legal la violación", señaló.

Se enredan con explicación

Horas después de que un empleado de la CNDH denunció la retención de su salario sin aviso previo, el organismo que encabeza Rosario Piedra se enredó en explicar que no viola los derechos laborales de sus trabajadores.

Lázaro Serranía, de 63 años y subdirector de Área de la Dirección General de Comunicación, acusó que la CNDH, donde es trabajador de confianza desde hace 19 años y 8 meses, no le pagó su quincena, sin aviso previo ni explicación.

La denuncia la hizo en un chat que el área de Comunicación tiene con reporteros, mismo en el que la directora general de Comunicación, Alejandra Ezeta, asumió toda la responsabilidad.

"Aquí la única responsable del cese del señor Lázaro Serranía fui yo. Y asumo toda la responsabilidad", escribió.

"Al Sr. Lázaro se le va a indemnizar de acuerdo a la ley".

Sin embargo, horas después la CNDH envió un comunicado en el que "desmiente" el despido.

"Toda vez que, por el momento, no existe constancia de cese y se han respetado en todo momento sus derechos laborales", indicó.

Y acusó a Lázaro Serranía de negarse a ir a recoger su pago en cheque, a pesar de que fue notificado.

El trabajador, quien teme estar contagiado de Covid-19 por tener problemas respiratorios, respondió en el chat que nunca fue notificado de tal cheque, y compartió un mensaje que le envió su jefa Alejandra Ezeta.

"Tengo un gran pesar con usted. La decisión del cese fue del Lic (Francisco) Estrata (Secretario Ejecutivo de la CNDH)", se justifica Ezeta con Serranía.

Después del comunicado y cuestionamientos de los medios de comunicación, la CNDH cerró el chat que tenía con los reporteros que cubren sus actividades y anunció que abriría uno nuevo.