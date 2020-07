Acusan a Corral de 'corrupto y miserable'

Ciudad de México.- Con mantas y consignas que lo acusan de “tirano, corrupto y miserable”, decenas de integrantes del Sindicato de Trabajadores de Industrias y Servicios (Sntis) Movimiento Obrero Matamorense 20/32 acompañaron a la abogada Susana Prieto Terrazas a manifestarse frente a la Representación de Chihuahua en esta ciudad para exigir un alto al hostigamiento y persecución política por parte del gobernador Javier Corral.

En medio de consignas como “Javier Corral Jurado, eres un desgraciado, quítale los cargos a Susana que tú le has inventado”, los líderes obreros pidieron retirar los cargos en contra de la abogada defensora de los derechos laborales del Sntis, así como su absolución total.

Los manifestantes pidieron que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla su promesa de llevar a los corruptos a la cárcel, “el Gobierno Federal tiene que darse cuenta que existe impunidad y corrupción en esta casa (Representación de Chihuahua), no es posible que el poder judicial con tantos delitos que hay se dedique a perseguir trabajadores, luchadores sociales, a la abogada defensora".

Por su parte, Prieto Terrazas manifestó que “si hubiera hecho un convenio con el fiscal de Chihuahua y me hubiera declarado culpable, Corral ya me hubiera refundido en la cárcel, no soy una criminal, soy abogada e insultaron mi inteligencia”, dijo frente a la casa ubicada en el número 198 de la calle Querétaro en la Colonia Roma, de la capital del país.

“Me acusan de incitar a los trabajadores a la violencia, pero soy yo la que les interesa y a mí a quien privan de la libertad, porque Corral cree que cayendo yo caen los obreros trabajadores maquileros de Ciudad Juárez y del movimiento 20/32 en Matamoros”, acusó la abogada.

Recordó que los obreros de la maquiladora Electrocomponentes de México ubicada en Chihuahua, la habían mandado llamar días antes de su detención para que interviniera defendiendo sus derechos laborales ante la pandemia y la falta de garantías y seguridad, por lo que las autoridades del estado la acusaron de generar violencia; sin embargo, aclaró que esto es falso.

“Existe un video y para los jueces de Chihuahua fue suficiente para aventar una orden de aprehensión el mismo día en que el gobernador Javier Corral se las pidió, los jueces debieron citarme antes de girar las órdenes de aprehensión mientras yo estaba recluída en el penal de Tamaulipas; aquí hay una asociación delictuosa de dos criminales, Javier Corral y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ambos panistas, fascistas, déspotas y traidores del pueblo y la clase obrera", recriminó Prieto.

Acusó también al gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca de pedir dinero con el pretexto de la pandemia y la emergencia sanitaria convenciendo dijo, a la oposición para desviar 3 mil 200 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de este 2020 para atender el Covid-19.

"Yo les voy a decir, que antes de volver a prisión porque seguramente Javier Corral me va a enjaular ahora, no me voy a salvar y menos si hay participación del Poder Judicial de la Federación y del Presidente de la República ante sus intereses por acallar el Movimiento Obrero del Norte del país", concluyó la abogada.

Finalmente, obreros y obreras tomaron los micrófonos para asegurar que llegarán hasta las últimas consecuencias y darían la vida por defender la libertad de Susana Prieto Terrazas a quien consideran que es la única que ha velado por sus derechos laborales.