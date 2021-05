Acusan a Delgado de vender candidaturas en Tamaulipas

Matamoros, México.- Morenistas encabezados por la diputada local Leticia Sánchez Guillermo acusaron al dirigente nacional del partido, Mario Delgado, de vender candidaturas en Tamaulipas.

Incluso, los inconformes lanzaron fajos de billetes al morenista en el evento que se llevó a cabo en Matamoros por la toma de protesta de la estructura que participará en las elecciones del 6 de junio.

Delgado acusó a los diputados de Morena, entre los que se encuentra Sánchez Guillermo, de traidores al no apoyar el desafuero del Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

En respuesta, la legisladora local lo llamó traidor e intentó reventar el evento al tratar de quitar el micrófono al candidato a la Alcaldía de Matamoros, Mario López.

Al terminar el evento, Delgado se dirigió por carretera a Reynosa junto a la senadora Guadalupe Covarrubias y los diputados Adriana Lozano y Erasmo González, y en el trayecto reportó que fueron interceptados por sujetos armados.

La legisladora Sánchez Guillermo se deslindó del incidente ocurrido en la Carretera Matamoros-Reynosa.

"Del dirigente de Morena, de lo que pasó (con los sujetos armados) yo no sé nada. La gente que andaba conmigo se retiró, casi todas eran mujeres", dijo la morenista.

Señaló que en el evento que se llevó a cabo en Matamoros en la que hizo reclamos al dirigente de Morena fue agredida por simpatizantes de Delgado y después se retiró.

"Salí muy lastimada porque varias personas que se dicen morenistas nos agredieron porque respondimos a Mario Delgado sus afirmaciones de que éramos traidores por el tema del Gobernador, y yo le grite que el traidor era él", indicó.

A través de redes sociales se afirmó que los hombres que detuvieron la camioneta donde viajaba Delgado era gente de la diputada.

"No, no es gente mía. Nosotras éramos casi puras mujeres que fuimos a dejar en claro que nosotros sí somos Morena, que no somos traidores", afirmó.

También se deslindó de los fajos de billetes que le fueron lanzados al dirigente de Morena.