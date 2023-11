Acusan a diputado morenista de huachicolear agua en Colima

Agencia Reforma / El funcionario aseguró que la propiedad no es suya, pertenece a su padre, y negó la existencia de una fuga clandestina

Colima, México.- La Alcaldesa morenista Griselda Martínez Martínez acusó al diputado de su mismo partido del distrito 11, Rubén Romo Ochoa, de tener una toma clandestina de agua en su casa.

En una transmisión en vivo la tarde del 16 de noviembre, la Edil narró que después de detectarse una fuga de aguas, la empresa municipal de este servicio acudió para revisarlo y halló la toma.

"Es una pena que un diputado y su familia estuviera huachicoleando el agua del Municipio, cuando el resto de la gente tiene que pagarla y ellos con alberca y toda la cosa sin contrato, van a tener que hacer contrato y pagar el agua".

"Se supone que en Morena tenemos la máxima de no mentir, no traicionar y no robar", reprochó.

Por su parte, esta mañana el diputado aseguró en entrevista con un medio local que la propiedad no es suya y pertenece a su padre, Rubén Romo, además negó la existencia de una fuga clandestina.

"Mi papá solicitó una inspección de Capdam (Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo) pidió una inspección para arreglar un problema con un manto que no dejaba construir un aljibe, alguien filtra la información que estaban sacando, tergiversan la información, ven el nombre Rubén Romo y se lo mandan a la presidenta y ese mismo día dice todo eso en vivo, yo no vivo en esa casa", explicó.

El legislador dijo que investigará quién fue el responsable de filtrar los datos personales de su familia, lo que constituiría un delito.

Además, aseguró que él paga de forma anual el agua que consume.