Acusan a ex Comisionado de Búsqueda de tráfico de ADN

Reforma

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República solicitó a un juez federal imponerle una pena de 5 años con 9 meses de prisión a Roberto Cabrera Alfaro, ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), por supuestamente entregar ilegalmente 49 mil perfiles genéticos a una empresa.

También se pidió multar con 11 mil 323 pesos al ex funcionario, quien fue acusado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público y desde el lunes comparece en las audiencias del juicio que concluirá este próximo jueves.

La FGR acusa al ex Comisionado que el 31 de mayo de 2017 a las 18:00 horas, en las oficinas de la entonces Comisión Nacional de Seguridad (Conase), en Avenida Constituyentes, entregó 49 mil perfiles genéticos a la empresa ADN México Central ADN S. A. DE. C. V.

Según la acusación, la entrega habría sido en una memoria USB a Mariana García Sosa, directora Comercial de Genética Forense de ADN, quien supuestamente descargó la información en una computadora laptop.

Los fiscales federales indican que la ilicitud del acto radica en que el entonces titular de la CNB no suscribió un contrato para dicha entrega, ni hubo una evaluación de impacto, no obstante que se trataba de información sensible que podría caer en manos de la delincuencia.

Los testigos y pruebas

El juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, constituido como tribunal de enjuiciamiento, preside desde el lunes las audiencias del juicio.

El lunes se desahogaron los testimonios y documentales ofrecidos por la FGR contra Cabrera Alfaro y ayer martes las pruebas ofrecidas por el acusado.

La defensa del ex funcionario exhibió el boleto de avión y la contestación de Aeroméxico para acreditar que Cabrera viajó en 29 de mayo de 2017 a Culiacán, Sinaloa, para participar en las investigaciones del periodista Javier Valdez, y regresó a la capital del País el 31 de mayo.

También comparecieron en su descargo Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, Fiscal Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, quien declaró que vio a Cabrera en Sinaloa los días 29 y 30 de mayo de ese año.

Otro testigo de nombre Freddy Navarrete, oficial de la Guardia Nacional y ex escolta de Cabrera, señaló que el 31 de mayo trasladó al acusado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a su domicilio en Santa Fe.

Con estos testimonios, el acusado pretende acreditar que el 31 de mayo de 2017 no estuvo en las oficinas de la desaparecida Conase. Además, quiere hacer valer que García Sosa, la representante de ADN México, modificó ante el juez la hora en que originalmente dijo haber recibido la información. Primero mencionó las 18:00 horas y después declaró que el hecho sucedió entre las 16:00 y 17:00 horas.

La defensa del acusado, encabezada por Javier Cruz Angulo, se desistió ayer de dos testimonios que había ofrecido en su descargo, el de José Martín Gutiérrez Larrañaga, ex coordinador de la Unidad Antisecuestros de Sinaloa, y el de Karla Quintana Osuna, actual titular de la CNB.

"Lo que la Fiscalía está acusando a mi cliente es imposible porque la mitad del día mi cliente la pasó en Culiacán, Sinaloa, y el resto lo trasladó un escolta a su domicilio, que en el camino se fue mensajeando con Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, cosa que también se declaró en juicio, y que al llegar a su casa pidió comida a través de la aplicación Uber Eats, cosa que también se desahogó en juicio sin objeción de la Fiscalía ni de los asesores jurídicos", dijo Cruz Angulo al salir del centro de justicia.

"Yo tengo la firme creencia de que mi cliente es inocente y que será absuelto, lo puedo decir con toda sinceridad; a pie juntillas está probado que mi cliente el 31 de mayo de 2017 estuvo la mitad del día en Culiacán, Sinaloa, y el resto estuvo en tránsito a su domicilio, y las dos personas que lo están declarando son un Fiscal Especial y un elemento de la Guardia Nacional".

Ayer se agotaron la apruebas testimoniales y documentales en el juicio; este miércoles por la tarde se celebrará una nueva audiencia para el alegato de clausura y se espera que este jueves el juez de enjuiciamiento dicte la sentencia.