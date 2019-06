Acusan a la CNDH de encubrir tortura

Ciudad de México.- El video en el que se observa la tortura a la que es sometido un detenido por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa muestra que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) encubrió estos actos, consideraron organizaciones civiles.

En la Recomendación 15VG/2018, para la que la CNDH se tardó más de cuatro años, el organismo analizó 72 casos de detenidos que acusaron ser víctimas de tortura, sin embargo, concluyó que solo en ocho hubo tal práctica.

En el video difundido, se ve a Carlos Canto vendado de los ojos y maniatado, a quien le ponen una bolsa de hule en la cabeza.

"La fallida actuación de la CNDH en este rubro es consistente con su deficiente aproximación a la investigación de la tortura en México, caracterizada por encuadrar como tratos crueles casos donde la tortura es manifiesta y flagrante, por ello, (el video) confirma también los sesgos y limitaciones de su recomendación", señalan el Centro Prodh, Tlachinollan, Fundar y Serapaz.

"Acredita que la CNDH encubrió esta práctica con una recomendación que no es fiable".

Para las organizaciones, que acompañan a los familiares de los estudiantes desaparecidos, la divulgación del video evidencia también que la Comisión Presidencial instalada en enero pasado necesita de la Fiscalía General de la República (FGR) para avanzar en el caso.

"Si esta institución no avanza decididamente en la investigación de quienes cometieron irregularidades y violaciones a derechos humanos, si no fortalece el equipo de investigación del caso, si no realiza nuevas acusaciones y si continúa apoyándose más en la recomendación de CNDH que en el trabajo de los organismos especiales, se perderá la oportunidad de esclarecer plenamente el caso", plantearon.

Recordaron que a pesar de que la antes Procuraduría General de la República reconoció que hubo tortura en casos, ni en esos hay sancionados.

"El caso Ayotzinapa sigue siendo la prueba de la voluntad y capacidad de las autoridades mexicanas para abordar las violaciones a derechos humanos y romper con la impunidad institucionalizada", sentenciaron.