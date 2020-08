Acusan abuso policial en León durante protesta

Reforma Reforma

Ciudad de México.- Una manifestación de mujeres para denunciar abusos de la Policía de León, Guanajuato, terminó con la detención, entre golpes y empujones, de 22 jóvenes, algunas menores de edad, quienes acusan más violencia física y sexual.

Anoche, un grupo de mujeres se manifestó en el centro de la ciudad, cerca de la Plaza Expiatorio, para exigir justicia por Evelyn, una joven que denunció el viernes pasado haber sido acosada por un policía que la tocó debajo de su falda en ese mismo lugar.

La protesta fue interrumpida por mujeres policías que comenzaron a realizar detenciones con el argumento de que se estaban haciendo daños al patrimonio público.

Entre jalones y golpes, incluso a reporteras, las policías detuvieron a 22 mujeres.

"Al momento en que me subieron a la patrulla alguien me levantó la falda y me metió la mano y también me arrancaron la blusa", narra una joven de 17 años, en un video en el que muestra sus medias rotas, su ropa desgarrada y sus brazos con moretones.

Esta joven fue una de las primeras en ser liberadas por la Policía, hacia las 4:00 horas de este domingo, proceso que terminó hasta las 9:30.

"Me esposaron, después atrás estaba una policía y desde que me subí (a la patrulla) me comenzó a golpear", agrega la menor.

"Me jaló el pelo todo el camino, me soltó puñetazos en la nariz, en la cabeza, sentí sangre en la boca, me supo, y como sentí demasiado dolor en toda la cara les pregunté si tenía sangre y una policía me dijo que no estuviera de llorona, que si había tenido los huevos para ir a manifestarme que los tuviera para recibir sus golpes".

Aunque en las detenciones solo participaron mujeres policías, en las patrullas donde fueron trasladadas las manifestantes había elementos masculinos, declararon algunas víctimas.

Tras su liberación, varias de las mujeres intentan presentar denuncias formales, pero acusan obstáculos para realizar el trámite.