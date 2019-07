Acusan 'activismo' de FCH en paro de PF

Ciudad de México.- El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, acusó que ha habido activismo de parte del ex Presidente Felipe Calderón en la rebelión de los agentes de la Policía Federal.

La prueba del presunto activismo del ex Mandatario, indicó en conferencia de prensa, es que uno de los policías inconformes propuso que el ex panista fuera su representante sindical.

"Dicho escenario (de inconformidad) ha sido aprovechado por críticos sistemáticos del Gobierno y también por grupos de interés ligados a la corrupción que estuvo incrustada estructuralmente en la Policía Federal", señaló.

"No es casual que hace unos momentos uno de los propios representantes de los inconformes de la Policía Federal solicitara que Felipe Calderón fuera nada menos que su representante sindical".

Durazo dijo que detrás del movimiento también hay otros ex funcionarios que han manifestado su apoyo a los agentes federales en entrevistas con medios de comunicación y en redes sociales.

Sin embargo, se negó a nombrar directamente a estos ex servidores públicos y sólo dio a conocer el nombre de una persona identificada como Ignacio Benavente Torres.