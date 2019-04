Acusan anomalías en NAIM

Ciudad de México.- El costo del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) se elevó a 305 mil millones de pesos y la mala planeación financiera llevó a emitir instrumentos de deuda que comprometen las finanzas públicas.

Así lo expuso Javier Jiménez Espriú, titular de la SCT en conferencia.

De acuerdo con un informe de Parsons, empresa gerente del proyecto, de junio de 2016, el costo de la obra pasó de 16 mil a 17 mil millones de dólares, unos 305 mil millones de pesos de ese año.

Además el arranque de operaciones sería en septiembre de 2024 y no en 2020.

Esa información no fue publicada ni dada a conocer al equipo de transición, denunció Jiménez Espriú.

Detalló que al no recibir las aportaciones federales convenidas y por el incremento del costo, el Gobierno anterior emitió bonos por 6 mil millones de dólares y la Fibra E por 30 mil millones de pesos.

Pero el plan de financiamiento sólo contempló pagar los intereses de los bonos con la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), pero no la amortización del capital.

Al no contar con planeación financiera, el Secretario de Comunicaciones y Transportes acusó que la Administración anterior incrementó la TUA 58 por ciento a nivel nacional y 143 por ciento en vuelos internacionales.