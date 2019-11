Acusan colapso en atención a refugiados

Tapachula, Chis.- La Misión de Observación de la Crisis Humanitaria de Personas Migrantes y Refugiadas en el Sureste Mexicano afirmó que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) de Tapachula está colapsada y que no tiene la capacidad para brindar una respuesta a los solicitantes de asilo.

Señaló que la falta de los servicios atención de la dependencia federal en la frontera sur ocasiona que las personas solicitantes de refugio tengan que quedarse más tiempo en esta ciudad.

"Tapachula se ve como una cárcel, ya que las personas están aprisionadas sin poder acceder al refugio ni al trabajo" aseguró Brenda Ochoa, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, una de las organizaciones que integran la misión.

Afirmó que los migrantes se quedan a dormir afuera de las instalaciones o en los parques de la ciudad sin recibir algún tipo de ayuda humanitaria.

La activista informó que hasta hoy no se sabe con precisión el número de personas indocumentadas de Centroamérica, África y el Caribe que permanecen en esta ciudad fronteriza con Guatemala.

La Misión de Observación exigió al Gobierno de México que cumpla con su compromiso de implementar una política migratoria de respeto a los derechos humanos y de la no represión.

También, que se asigne presupuesto económico desde el Poder Legislativo para la operatividad efectiva de las instituciones responsables de la atención y protección de las personas migrantes y refugiadas.

Asimismo, una coordinación de los tres niveles de Gobierno que permita construir una respuesta integral, efectiva y garantice el respetos de los derechos humanos.