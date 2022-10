Acusan de retrógradas a los que frenan plan piloto de SEP

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó de retrógradas a quienes promovieron el amparo que provocó la suspensión de la aplicación del nuevo Programa de Estudios de la SEP en 960 escuelas del País.

En conferencia, el Mandatario aseveró que el amparo fue promovido por el bloque conservador que no quiere que cambien los libros de texto para que exista una educación científica, pero humanística.

"Entonces como se hizo una consulta con maestros pedagogos para ajustar a la nueva realidad los contenidos educativos de inmediato se opusieron. Eso es también muy característico de la derecha.

"(...) Son muy retrógradas los conservadores con la idea del porfiriato de qué estudia el que tenga para pagar colegiatura y que cómo vas a estar entregando gratuitamente los libros y que además este ya hay que declarar el fin de la historia", señaló.

Los adversarios al plan piloto, acusó, son herederos del pensamiento de los hacendados porfiristas.

El tabasqueño adelantó que recurrirá a instancias legales para retomar el plan de la SEP.

"No es que hubo un amparo y ya. Si fuera así no hubiéramos podido terminar el AIFA o el Tren Maya, que han llovido los amparos del bloque conservador. Se han ido desechando porque no hay razón. Va a suceder lo mismo".

Los jueces federales Martín Santos, juez octavo de Distrito en Materia Administrativa; y Francisco Javier Rebolledo, juez Sexto de Distrito, suspendieron, por tiempo indefinido el programa piloto para aplicar en 960 escuelas de preescolar, primaria y secundaria al resolver amparos promovidos por la asociación civil Educación con Rumbo quien acusó que el programa no garantiza la educación en condiciones de igualdad y no se consultó al Consejo Nacional de Participación Escolar en la Educación (CNPEE).