Acusan desfalco millonario en Tijuana

Especial / Agencia Reforma / El exsecretario municipal de Desarrollo Económico en Tijuana, Alejandro Mungaray Lagarda, declaró en la Fiscalía Anticorrupción

Tijuana, México.- Un mal manejo de fondos públicos por 37.5 millones de pesos en el Ayuntamiento de esta ciudad fronteriza fue confirmado por el exsecretario de Desarrollo Económico, Alejandro Mungaray Lagarda, ante la Fiscalía.

A dos meses de la denuncia que un grupo de ciudadanos presentó ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción, Mungaray confirmó los manejos opacos de Fondos Tijuana, una bolsa de recursos públicos destinada a impulsar el emprendimiento.

El también exrector de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) aseguró que los manejos irregulares fueron del secretario de Gobierno del Ayuntamiento, Miguel Ángel Bujanda Ruiz, con pleno conocimiento y aval de la presidenta municipal, Monserrat Caballero Ramírez.

A finales de noviembre, la organización "Unión de Organizaciones Civiles y Sociales de Baja California" alertó sobre un desvío de 37.5 millones de pesos de ese programa, el cual fue entregado a cuatro personas morales: Baja California Avanza A.C., Humanitaria Cruz Verde de B.C. A.C., Profesionales Docentes en Legalidad de Derechos Humanos A.C. y MNCluster A.C.

Conforme la denuncia, no hay comprobación de la utilización de los recursos por parte de esas cuatro asociaciones civiles, para los fines establecidos en el programa.

"Desde la llegada del secretario de Gobierno, Miguel Ángel Bujanda, quiso empezar a tener interés sobre algún tipo de proyectos, muchos de los cuales iban en contra de la visión original del emprendimiento social.

"Y empezó a presentar propuestas demasiado infladas para ciertos proyectos, a lo cual yo me negué y me fui sintiendo incómodo, sinceramente presionado, aunado a temas de salud que he tenido", declaró Mungaray al salir de la Fiscalía General del Estado el pasado viernes 5 de enero, tras declarar en torno al caso.

Mungaray, además, refirió que Caballero Ramírez ordenaba quiénes debían ser los beneficiados por el recurso.

"Ella nomás me indicaba quiénes eran los que deberían hacer las capturas y, bueno, uno acepta las indicaciones y se presentaban ante el comité y a darle, ¿no? A darle con lo que hay y hacer que funcionen las cosas", expuso.

A dos meses de que se presentara la denuncia, ni Caballero ni su equipo de trabajo han presentado públicamente un desglose de la forma en que se usaron los recursos bajo investigación.