Acusan en Morelos olvido ambiental

Ciudad de México.- Detrás de la invasión de zonas boscosas del Parque Nacional El Tepozteco existe un desorden entre las autoridades de los tres niveles de gobierno que no logran impedir el asentamiento de viviendas, advirtió el ex delegado de la Profepa en Morelos, José Iván Fernández Galván.

La invasión busca arrebatar predios a la zona protegida y venderlos de manera ilegal, señaló en entrevista.

"Hay grupos organizados y tristemente gente humilde de la que abusan porque les prometen que se quedarán con una porción del terreno; se llegó a detectar que había grupos que incluso financiaban casitas", afirmó el ex funcionario federal.

Grupo REFORMA publicó que grupos del crimen organizado que operan en Morelos y Estado de México invadieron zonas boscosas de El Tepozteco para asentar viviendas y que han provocado quemas para limpiar áreas invadidas.

La invasión, que lleva años, se ubica entre los municipios de Cuernavaca y Huitzilac, en las inmediaciones de la carretera libre Cuernavaca-Tepoztlán y la autopista México-Cuernavaca.

"Cuando me tocaban los operativos de desalojo había gente que no tenía idea de lo que estaba pasando, o era gente contratada para cuidar los predios; y otro problema viene de los ejidatarios o comuneros que de todas formas venden, aunque en todas esas zonas casi no hay propiedad privada", detalló Fernández.

Incluso afirmó que existen promesas de candidatos que ofrecen a los invasores regularizar los predios.

"Porque hay zonas que ya están muy invadidas y que los municipios les dieron servicios; esos deben ordenarlos para que no sigan creciendo hacia la área nacional protegida", puntualizó.