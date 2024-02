Acusan en Zócalo amenaza a democracia por reformas de AMLO

Una democracia en riesgo, concentración de poderes, autoritarismo y la desaparición de organismos electorales independientes fue la advertencia que Lorenzo Córdova, ex titular del INE, ante los participantes de la "Marcha de la Democracia ciudadana" con las reformas que el Presidente López Obrador recientemente envió al Congreso de la Unión.

Ante un Zócalo lleno de playeras blancas y rosas, en un evento en el cual sus organizadores aseguraron la asistencia de 700 mil personas, Córdova fue el único orador que exigió a partidos políticos, candidatos, Gobernadores, Alcaldes y al Ejecutivo federal respetar a las instituciones, y también defender el voto libre, para garantizar una elección democrática.

"No se vale destruir la reglas y a las autoridades que nos han permitido la renovación pacífica del poder y la posibilidad de tener un altísimo nivel de alternancia en los gobiernos, no se vale exigir reglas de equidad y condiciones justas en la competencia política siendo oposición y violándola sistemáticamente siendo gobierno, esa deslealtad pone en peligro nuestra democracia", expuso Córdova.

"Hace unos días se volvió a presentar una serie de iniciativas que como en su momento se intentó con el Plan A y B buscan destruir al INE como lo conocemos y controlarlo políticamente. No se quiere a un árbitro imparcial, se quiere a un árbitro que responda a los intereses de la mayoría del momento y eso no podemos ni vamos a permitirlo".

Córdova aseguró que los discursos e intentos legales de modificar al INE, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y a órganos constitucionales autónomos, es una muestra de acoso y hostigamiento a las estructuras y sus integrantes por no subordinarse a intereses gubernamentales.

"Se han hecho recortes brutales a sus presupuestos con tal de asfixiarlos financieramente e impedir que cumplan con sus funciones (...) Con iniciativas ilegales que buscan limitarlos en sus funciones, como ahora mismo está sucediendo. Y finalmente se ha intentado su captura imponiendo como sus titulares no a personas capaces e independientes, sino a personeros de los del oficialismo, ponerlos como correas", dijo.

"Hay quien dice que las instituciones sí se tocan, claro que sí, pero sólo si es para mejorarlas, pero si se requiere desmantelarlas, destazarlas, lo decimos fuerte y claro: claro que no se tocan".

Al mismo tiempo que los presentes aplaudieron o gritaron a favor del discurso, así como también expresaron su inconformidad con el Presidente López Obrador, Córdova dijo a los ciudadanos que deben apropiarse de la elección.

"Al pretender las diputaciones plurinominales y senadores de primera minoría que son conjunto de logros, se busca que las minorías no estén representadas, que no tengan voz ni presencia en el Congreso, que sólo unos cuenten y decidan, que la nación mexicana sea sólo una parte y no de los demás, por eso no debemos quedarnos cruzados brazos, por eso estamos aquí y volveremos cada vez que sea necesario para levantar la voz y decir: si es para desmantelarla la democracia no se toca", urgió.

"No se tocan ni las condiciones para el voto libre, ni los organismos de control democrático, ni la Constitución que divide el poder y protege nuestros derechos. Por eso asumamos que el futuro de la democracia está en nuestras manos, hoy aprovechamos para decirle a todas las candidatas y candidatos, de todos los partidos,que pedirán los votos en una semana, no olviden nunca que deben someterse a la Constitución y a la ley.

"Si los autoritarios no descansan, tampoco lo haremos quienes luchamos y defendemos la libertad la igualdad, los derechos y la democracia, a quien estamos hoy y aquí estaremos todas las ideas que sean necesario"

El evento cerró con "vivas", las cuales fueron secundadas por los presentes en los siguientes términos: elecciones libres y auténticas, instituciones de la democracia, la Constitución y un México con libertades.

Acuden líderes de Oposición a Zócalo

Marko Cortés y Jesús Zambrano, líderes nacionales del PAN y del PRD, respectivamente, acudieron a la "Marcha por la democracia ciudadana" que se realizó hoy en el Zócalo de la Ciudad de México, la cual se replicó en varias ciudades de México y el mundo, de acuerdo con sus organizadores.

Cortés, quien aseguró que acudió a la marcha en su calidad de ciudadano, advirtió que los mexicanos están deseosos de que se respete el voto, de que no haya presión ni del gobierno ni del crimen y que la gente pueda votar en libertad.

"Que México siga siendo una democracia, no una dictadura. Y por eso es que miles y miles de personas, no solo aquí en la Ciudad de México, sino en más de 100 ciudades del país de manera simultánea, están saliendo a expresar que quieren democracia y quieren libertad", dijo.

Aseguró que más allá de que sea Lorenzo Córdova el orador principal, el Gobierno y Morena descalificarían la movilización y a cualquier orador.

"Nosotros festejamos que sea Lorenzo Córdova, porque él defendió al INE. Lorenzo Córdova fue actor para defender al árbitro electoral en México".

Por su parte, Zambrano dijo que acudió a la marcha a defender la democracia que hoy se quiere destruir.

"Venimos a defender nuestro derecho al voto libre", indicó.

Rosario Robles, la ex Secretaria de Desarrollo Social, compartió una foto en redes donde aparece ella y su hija Mariana Moguel, en el mitin.