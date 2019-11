Acusan escasez de condones y pruebas de VIH

Ciudad de México.- Trabajadoras sexuales denunciaron que en los servicios de salud de 16 estados hay escasez de condones y pruebas rápidas de detección de VIH.

Lola Delgadillo, integrante del Movimiento del Trabajo Sexual de México, acusó que este problema persiste desde hace cuatro meses.

En plena conferencia por el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, la activista reprochó a las autoridades de salud que esta escasez se debe a que hubo un retraso en las compras de condones y pruebas rápidas.

Afirmó que en la Clínica Condesa, de la Ciudad de México, cada mes entregaban a las trabajadoras sexuales una caja con 100 condones y actualmente les otorgan menos preservativos.

"El día de ayer fue una compañera que le tocaba que le dieran su medicamento y le hicieran sus pruebas en Condesa y le dieron sólo tres tiras. Ahí se ve que hay un desabasto o un retraso", acusó.

Delgadillo reprochó que, debido a que quitaron el apoyo económico a las organizaciones de la sociedad civil, no pueden acudir a asociaciones por condones o pruebas, como hacían antes.

"Yo trabajaba en Agenda Política Trans A.C. y atendíamos al año a 10 mil personas. Hoy por hoy, nuestra oficina está cerrada porque no hay proyectos, no hay apoyo. Las organizaciones no tienen ya condones ni pruebas rápidas de detección", sostuvo.

Alethse de la Torre Rosas, directora del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA (Censida), respondió que la compra de condones ya se realizó y se están distribuyendo a los estados.

En cuanto a las pruebas de detección rápida, sostuvo que la licitación ya fue adjudicada y están revisando las especificaciones técnicas de las pruebas para asegurar que cumplan con la calidad requerida.

Detalló que, para dar respuesta a las necesidades que algunos estados les han planteado en cuanto al Programa de Atención de VIH, organizaron una redistribución de los insumos.

Es decir, solicitaron a cada entidad el número de insumos que tenían y, si les sobraban, los redistribuían a otros sitios.

"Lo que se ha hecho también es, con la finalidad de garantizar el acceso a los recursos, es hacer una distribución de aquellos estados, por ejemplo, que tenían en exceso y hasta en riesgo de tener caducidades, para hacer cambios de estas pruebas y redistribuir estos recursos y estos insumos", explicó.

Sin embargo, pidió a los usuarios reportar formalmente alguna escasez para atenderla.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud (Ssa), en 2019 se compraron 19.6 millones de condones masculinos y se destinaron 14 millones de pesos para la adquisición de 497 mil 328 pruebas rápidas de detección de VIH para poblaciones clave y en situación de desigualdad.

En lo que va del año, sostuvo la dependencia, se aplicaron 2.1 millones de detecciones y, el pasado 22 de noviembre, se llevó a cabo el día nacional de la prueba de VIH en los 32 estados.