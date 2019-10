Acusan falta de quimioterapias en Jalisco

Jalisco.- La falta de recursos de la Federación para el extinto Seguro Popular, ahora Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), ya dejó sin tratamiento a pacientes con cáncer, denunciaron en Jalisco.

Las radiaciones que necesitan para seguir con su recuperación están suspendidas, y quienes requieren quimioterapias deben pagar cantidades que a veces no pueden costear, acusaron mujeres con cáncer de mama.

Los hospitales públicos y las asociaciones que las apoyan, señalaron, ya no pueden sostener los convenios que tienen con nosocomios privados para dar continuidad a sus procesos.

Uno de esos casos es el de Brenda Hernández, quien tiene cáncer de mama desde hace un año. Se sometió a operaciones y quimioterapias, y ahora tendría que recibir radiaciones para mantener su salud, pero no le han asegurado la fecha de su próxima cita médica.

"Tengo hasta el 14 de noviembre para hacerme mis radiaciones, para seguir el protocolo médico. El otro día fui al Hospital (General de Occidente) para ver qué podía hacer y me dirigí con una persona y me dijo que no había llegado el presupuesto que para ese sector estaba destinado, que por eso no estaba recibiendo mi tratamiento", denunció.

La enviaron a la asociación Centro Oncológico Internacional (COI), en el Centro Médico Puerta de Hierro Sur, para que a través del Seguro Popular se cubriera el costo de su tratamiento, pero tampoco será posible.