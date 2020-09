Acusan gobernadores a AMLO de ser una amenaza para la democracia

Reforma

Chihuahua.- Al acusar al presidente Andrés Manuel López Obrador de poner en riesgo la democracia y atizar la confrontación política desde sus conferencias mañaneras, 10 gobernadores que conforman la Alianza Federalista dejaron ayer la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

Al anunciar su salida de esta agrupación, creada en 2001, los 10 mandatarios federalistas -una tercera parte de los agrupados en Conago- reconocieron que la intención es convertirse en un contrapeso ante esa visión centralista, que concentra recursos para obras de infraestructura y programas sociales con base de apoyo popular.

"Aunado a la pandemia, vivimos un momento político delicado, que asoma una intención de concentración de poder inadmisible, de asomo de autoritarismo que vulnera la democracia. A casi dos años de ejercicio de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se vuelven desafortunadas las declaraciones donde la Oposición aparece como un enemigo a vencer", planteó el panista Javier Corral, gobernador de Chihuahua.

"Es válido defender posiciones, pero lo que no está bien es desdeñar y descalificar a quienes no piensan como él; sin embargo, desde Palacio Nacional se lanza lo que pareciera ser una advertencia tajante: 'estás conmigo o estás contra mí'. La unidad nacional no se puede traducir nunca en torno al presidente, sino en torno a las instituciones democráticas".

Además de Corral, los mandatarios federalistas que acordaron salir de la Conago son los panistas Martín Orozco (Aguascalientes), quien lo hizo de forma remota; José Rosas Aispuro (Durango), Diego Sinuhé Rodríguez (Guanajuato) y Francisco García Cabeza de Vaca (Tamaulipas).

También se sumaron a esta decisión los priistas Miguel Riquelme (Coahuila) e Ignacio Peralta (Colima), así como Enrique Alfaro (Jalisco, MC), Silvano Aureoles (Michoacán, PRD) y Jaime Rodríguez (Nuevo León, Independiente).

Rodríguez recordó que la Alianza Federalista desde su origen confronta la visión del Gobierno federal ante la pandemia por Covid-19.

"Somos los estados que más han controlado la pandemia, tenemos el porcentaje más bajo de letalidad promedio. Esa es la diferencia cuando los gobernantes se ponen de acuerdo y trabajan en conjunto, a que estemos dependiendo del centro del país.

"La centralización de las decisiones le hacen daño a México, esa es la razón. Nosotros pretendemos, con esta alianza en la salud y en la economía, vencer al centro, que es el verdadero virus, el centro es un virus que detiene el avance de las regiones", consideró Rodríguez.