Acusan golpe a Constitución con decretazo de GN

CDMX.- Políticos, investigadores y especialistas advirtieron que el "decretazo" anunciado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para que la Guardia Nacional pase a manos del Ejército, viola flagrantemente la Constitución.

En redes sociales, tras el anuncio en la conferencia mañanera, recordaron que la Carta Magna establece que la Guardia Nacional -creada este sexenio a petición del Ejecutivo- es una institución policial de carácter civil que depende de la Secretaría de Seguridad federal.

El senador Emilio Álvarez Icaza, que se ha opuesto a la "militarización" de distintas actividades y áreas de la Administración Pública Federal, subrayó que un acuerdo administrativo no está por encima de la Constitución, aun si es emitido por el Presidente.

"Ni así, presidente. Ni violando la ley, puede pasar la @GN_MEXICO_ a la @SEDENAmx. La #GN fue creada por una Reforma Constitucional", enfatizó Álvarez Icaza.

"Y ello no lo puede violentar un acuerdo administrativo suyo. Como titular del Ejecutivo NO está por encima de la Constitución. @gpplural".

La ex legisladora Martha Tagle, aseguró que a López Obrador no le importa lo que diga la Constitución con tal de que la GN forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

"¿Así o más autoritario y militarista @lopezobrador_? No le importa lo que diga la constitución y con un decreto pretende hacer la #GuardiaNacional forme parte de la @SEDENAmx", escribió Tagle.

"Sí, el mismo que en campaña prometió regresarlos a sus cuarteles, es quien más ha militarizado México".

Tagle incluso subió un video del momento en que López Obrador anuncia el "decretazo" y cerró su mensaje con el hashtag #MilitarizacionDe4ta.

"Aquí la declaración de @lopezobrador_para quienes no dan crédito de que se proponga violar la constitución abierta y flagrantemente", mencionó.

El experto en temas de seguridad, Alejandro Hope, preguntó quién le vendió al Presidente la "peregrina idea" de que la Guardia puede pasar a la Sedena sin una reforma constitucional.

"¿Ahora quiere pasar la Guardia Nacional a la SEDENA por decreto? No sé quién le vendió esa peregrina idea", cuestionó.

"Más allá de lo que cada quien opine sobre la Guardia Nacional y su ubicación administrativa óptima, aquí están en juego la separación de poderes y la supremacía de la Constitución. No se puede hacer por decreto algo que contraviene directamente el texto constitucional".

La investigadora del CIDE especializada en temas de las Fuerzas Armadas y procuración de justicia, Catalina Pérez Correa, alertó que, en los hechos, López Obrador anunció sin tapujos que va a continuar violando la Constitución.

"@PartidoMorenaMx no ha podido reformarla para facultar a los militares en tareas de SP (seguridad pública). Más allá de autoritario, la traición de hacer permanente algo que no funciona, salvo para su interés personal", sentenció.

"Si la @SCJN va a seguir dejando que el presidente viole flagrantemente la Constitución, si López Obrador está por encima del derecho y no está obligado a respetar la ley, ¿porqué lxs ciudadanxs debemos hacerlo? Que explique el poder judicial porqué aplican unas leyes y otras no", preguntó.

El coordinador de MC en San Lázaro, Jorge Álvarez Máynez, sostuvo que, con su decreto, el Presidente no sólo se saltará al Legislativo, sino al órgano reformador de la Constitución: Congreso, 17 entidades federativas y el Ejecutivo.

"A diferencia de lo que pregona diariamente, está convencido de estar por encima de la ley y de la Constitución", expresó.

"Lo que anunció el presidente es un golpe a la Constitución. No hay espacio para medias tintas frente al golpismo constitucional".

Si un servidor público es incapaz de defender la Constitución, agregó Álvarez Máynez, entonces no tiene nada que hacer en el servicio público.

Advierten que decreto es impugnable

Los senadores Germán Martínez y Damián Zepeda cuestionaron el "decretazo" con el que la Guardia Nacional se incorporará a la Secretaría de la Defensa Nacional.

El senador Germán Martínez, fundador del grupo plural, estimó que la medida anunciada por el tabasqueño representa "un golpe blando a la Constitución" que debe ser controvertido por la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero.

El panista advirtió un rasgo "autoritario y dictatorial" y anunció que, de manera inexorable, será impugnado.

"Ignora al Senado y a la facultad que tiene de aprobar la estrategia de seguridad pública; en segundo lugar, el Senado debe reclamar esta atribución que se tiene. El Senado no debe claudicar frente a este golpe blando a la Constitución.

Es eso, un golpe blando", definió Germán Martínez.

Para el senador ex morenista Damián Zepeda, "ya pasamos la etapa de que 'no me vengan con que la ley es la ley', a la siguiente etapa de que 'no me vengan con que el Senado es el Senado'. Es lamentable, es triste y es peligroso.

"La Ministra Olga Sánchez Cordero debería controvertir esto, ella, ella solita. Como presidenta del Senado tiene facultad para controvertir esto y llevar ese decreto ante la Corte pero todo el Senado debería brincar indignado de sus escaños.

"No somos senadores de un partido ni de un Presidente, somos senadores de la República: deberíamos brincar, indignados, del escaño, y la presidenta debería enderezar una controversia ante la Corte para reclamar esa facultad revisora que tiene el Senado sobre la estrategia de seguridad.

En el mismo tono, el panista Damián Zepeda afirmó que lo anunciado por AMLO "es absolutamente inconstitucional, va completamente en contra de la Constitución que establece que la Guardia Nacional es un órgano civil que tiene que estar subordinado a la fuerza civil, y que tiene que desarrollar capacidades para tener una policía civil de carácter civil y no militar.

"En el Congreso ya dijimos, 'no señor Presidente, no estamos de acuerdo, no va a a ser militar, tiene que ser civil', entonces, tiene que respetarlo", planteó.

En opinión del ex dirigente de Acción Nacional, el decretazo "demuestra un Presidente autoritario, dictatorial; demuestra una persona que no le importa el Estado de Derecho. No tiene los votos para hacer una modificación constitucional y dice 'ah, pues no me importa, lo voy a hacer yo por la vía del decreto'.

El tema que eso es ilegal, y deja ver un perfil políticamente autoritario, lo cual es completamente peligroso.

"Lo hace porque considera que tiene una oportunidad de salirse con la suya por el comportamiento que ha tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero por supuesto que se va a impugnar, tiene un reto, la vía que te deja es la controversia constitucional, la mitad más uno de la cámara cosa que Morena nunca permite", previno.