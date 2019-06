Acusan hostigamiento de Guardia Nacional en albergue migrante

Ciudad de México.- La Red Zona Norte de Casas y Centros de Derechos Humanos de Migrantes denunció que elementos de la Guardia Nacional (GN) hostigaron al personal del Centro de Atención al Migrante Exodus (Came), ubicado en Sonora.

Los hechos habrían ocurrido el domingo pasado, aproximadamente a las 19:00 horas, cuando unos 6 militares con la insignia de la Guardia Nacional en el brazo izquierdo tocaron a las puertas del albergue, en el Municipio de Agua Prieta.

"Se identificó como oficial de la Guardia Nacional, solicitó información de las personas que ocupan la casa del migrante y se le respondió que no era posible brindarle dicha información", detalló la red en un comunicado.

"En ese momento, el elemento inició una serie de cuestionamientos acerca del funcionamiento de la institución, como donadores y pago de impuestos, y solicitó entrar aduciendo que era un lugar público y se le debía permitir el ingreso".

Según lo descrito, el oficial cuestionó cómo podría él saber si las personas al interior estaban por propia voluntad, pues le resultaba sospechoso que la puerta tuviera llave, además de que manifestó su pretensión de realizar una verificación migratoria.

"Indicando que dentro de sus facultades como Guardia Nacional, está la de rescate de migrantes", sostiene la red.

Los elementos se retiraron hacia 20:24 horas, no sin antes hacer videos del personal de la casa del migrante.

"La intimidación a las y los defensores no debe ser parte de los actos de autoridad, ni mucho menos de quienes aducen estar para realizar labores de 'rescate de migrantes'", reprochó la red, conformada por albergues, comedores y centros religiosos enfocados en la atención de personas de otras nacionalidades.

"Exhortamos a los tres órdenes de gobierno a que respeten los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad que se encuentran en territorio nacional; así como abstenerse de conminar las acciones de defensa y asistencia humanitaria que realizan las organizaciones de la sociedad civil".