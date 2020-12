Acusan intervención de AMLO en proceso electoral

Reforma

Ciudad de México.- Senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano demandaron a las autoridades electorales poner un alto al Presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien acusaron de usar los recursos del Estado para intervenir en el proceso electoral de 2021.

En conferencia virtual, el legislador de Movimiento Ciudadano, Juan Zepeda, calificó como preocupante que a diario el Mandatario federal utilice recursos públicos para atacar a quienes considera sus enemigos, entre ellos a los integrantes de la alianza opositora.

"El Presidente está extralimitándose en sus funciones, es de verdad preocupante cómo diario utiliza los recursos públicos, traducidos en estos medios de comunicación, en tiempos oficiales, en Cepropie, todo esto para estar atacando de manera reiterada a quienes considera que son sus enemigos, que son aquellos que lo critican, porque él es el Presidente y, desde ese momento, está expuesto a críticas y señalamientos, a este tipo de organizarse para disputar el poder", indicó.

Zepeda dijo que la alianza conformada por PAN, PRI y PRD es un derecho legítimo de los partidos y muestra de ello es que Morena mantiene una con otros institutos políticos.

Recordó que el Presidente y Morena han criticado la alianza por considerar que ideológicamente quienes la conforman no tienen nada en común.

No obstante, dijo que estas opiniones pierden validez ante el hecho de que el partido en el Gobierno actualmente está aliado con el PES y el Partido Verde.

"La alianza es un derecho legítimo de los partidos a asociarse, reunirse, coaligarse para tener el poder, así lo hizo el Presidente con partidos que ideológicamente no tiene nada que ver con Morena, con el PES, con el Verde, lo que critica de los otros, él lo justifica en su cálculo para mantener su mayoría en la Cámara", sostuvo.

El emecista consideró que el Presidente se está extralimitando, por lo que debería ser sancionado como cualquier otra persona y, sobre todo, porque es el funcionario de mayor rango en el país.

"Es preocupante el ataque reiterado contra el INE y preocupante aún más cómo tiene controlado hoy al Tribunal Electoral, cómo el Tribunal Electoral modifica los criterios al INE cuando todos sabemos que, en efecto, el Presidente se está extralimitando e incidiendo de manera directa en la elección", insistió.

El panista Julen Rementería acusó al Mandatario federal de violar la ley todos los días, a pesar de que él mismo ha prometido que en su Administración nadie estará al margen o por encima de ésta.

"Fue un rudo defensor de la equidad en los procesos electorales desde hace muchos años, y ahora resulta que cuando es Presidente no un día, todos los días, se mete en el proceso electoral", lamentó.

El legislador sostuvo que es necesario denunciar lo anterior a fin de generar las condiciones necesarias para el cumplimiento de la ley.

"No puede ser que el Presidente descalifique y no pase nada, él es el Presidente de todos los mexicanos, le guste o no le guste", abundó.

El priista Mario Zamora coincidió en que sería preocupante que López Obrador contribuyera a eliminar del proceso electoral uno de sus principios fundamentales: la equidad.

"Ojalá que los mexicanos alcemos la voz (para decir) que no queremos regresar al pasado en el que el Presidente podía jugar una parte importante en una elección que sólo le corresponde a los ciudadanos decidir y que hemos puesto reglas para que sean o más equitativas", reiteró.

En su turno, la panista Xóchitl Gálvez consideró que los constantes ataques del Presidente a la alianza conformada por la Oposición son una muestra de que ésta va bien.

"Va bien la alianza opositora, dado que en Palacio Nacional está reaccionando el Presidente. Nunca ha respectado la ley, mandó al diablo a las instituciones; el Tribunal Electoral debería poner un hasta aquí al Presidente, es Presidente de todos los mexicanos, no sólo de morenistas y debe haber medidas que celebren la democracia en el país".