Acusan investigadores que AMLO sólo cree a los militares

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Los investigadores de los crímenes de la Guerra Sucia, de 1965 a 1990, defendieron su informe en el que evidencian que el Ejército se ha negado a abrir sus archivos y a cooperar, y pidieron que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo dé crédito a la palabra de los militares.

"No ayuda la postura de que sólo le dé crédito a la palabra del Ejército", dijo Abel Barrera, integrante del Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), creado por López Obrador en 2021.

"Lamentablemente estamos ante una palabra presidencial que descalifica las acciones de los comisionados, sin tomar en cuenta que tienen datos que prueban las irregularidades. Nosotros queremos que también le dé crédito a nuestra palabra y que esto se traduzca en hablar con el Ejército, porque si no, entonces automáticamente avala estas irregularidades".

Carlos A. Pérez Ricart, otro de los cuatro integrantes del MEH, rechazó la acusación que el Presidente hizo por la mañana, al defender de nuevo al Ejército.

"Los investigadores del MEH no estamos desinformando. Queremos cumplir el mandato presidencial y la demanda de las víctimas de la Guerra Sucia: verdad y justicia. No más, pero tampoco menos", publicó en su cuenta de X.

El Mecanismo de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990 (CoVEHJ), denunció ayer que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha desacatado el decreto presidencial de 2019 que ordena hacer públicos todos los archivos relacionados con la Guerra Sucia.

También le señalaron de desacatar el decreto de 2021 con el que se creó la CoVEHJ y por ello, los investigadores se retiraron de los archivos de la Sedena.

El grupo acusó que militares se han negado a cooperar, han negado documentos argumentando seguridad nacional o que no son de interés de la CoVEHJ, e incluso han descartado documentos porque supuestamente no están relacionados con la Guerra Sucia.

También señaló que han entregado expedientes a los que les faltan hojas, como el titulado "Comité Nacional Pro-Defensa de Presos Perseguidos Desaparecidos y Exiliados Políticos" que en una primera revisión tenía 71 fojas y después sólo 13.

Durante la presentación del segundo informe de la CoVEHJ, que preside el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, los investigadores mostraron una fotografía de 1978 con presuntos presos políticos amarrados y con los ojos cubiertos, en un centro de detención clandestino ubicado en la Novena Zona Militar de Culiacán.

Sin embargo, en un oficio del 10 de julio de 2023, la Sedena se niega a entregar los planos que permitirían buscar fosas clandestinas, con el argumento de que es una cuestión de seguridad nacional.

"Los investigadores del Mecanismo hemos encontrado obstáculos, se ha obstruido el acceso a los expedientes, se han inutilizado algunos documentos, y se han hecho perdedizas algunas informaciones que ellos ya habían verificado previamente. Eso es lo que se subsane", dijo vía telefónica Barrera, fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en Guerrero.

"El Presidente, como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas dijo al orden al Ejército para que coopere, pero el problema es que pasa como en otros momentos, es el típico 'acátese pero no se cumpla'", agregó.

Barrera rechazó que, como dijo López Obrador, estén desinformando, y aseguró que cumplen la función para la que fueron nombrados, también por mandato presidencial.

Ayer, Encinas reconoció que hay mucho retraso en la revisión de los archivos vinculados al Estado Mayor Presidencial, Guardias Presidenciales y otras instituciones, aunque no quiso opinar sobre las denuncias que hizo el Mecanismo, pues no las conoce.

Pérez Ricart agregó en su cuenta de X que le van a enviar su reporte directamente al Presidente.

Por la mañana, en su conferencia mañanera, el Presidente rechazó las acusaciones contra la Sedena.

"Están equivocados o están desinformando, no están siendo objetivos, no están hablando con la verdad. Porque primero, a mí me obedecen, ¿sí? Primero. Segundo, hay por convicción la voluntad de no ocultar absolutamente nada", sostuvo.