Acusan mafias en insecticida para dengue

Ciudad de México.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que hay mercados concentrados y amafiados en la comercialización de insecticida para combatir el mosquito transmisor del dengue.

Indicó que la compra es por 900 millones de pesos, no se hace por licitación y la patente la tienen sólo dos empresas.

"Hemos sido sujetos de campaña de desinformación de grupos que comercializan insecticidas, el mercado anual es de más de 900 millones de pesos, solo federal, lo que hemos visto es mercados concentrados, mercados amafiados, dos grandes grupos que se disputan el control de compras", expuso en conferencia acompañado del presidente López Obrador.

"Son productos de patente que no son licitaciones y se hacen adjudicaciones, debemos aclarar porque hubo señalamientos de que se atrasó y por eso pasa, falso, desde hace años dos terceras partes de insecticida contra dengue se compran en estados y desde un inicio de año se transfiere dinero a Secretarías de Salud estatales, dos terceras partes, el 66 por ciento".

El funcionario de Salud acusó falta de rigurosidad en la selección de los insecticidas.

"No tenemos pruebas fehacientes de actos de corrupción, manipulación de mercados o sobornos, pero la evidencia científica que ha amparado las decisiones ha sido poco rigurosa a lo largo de los últimos años", aseguró.

"Con cierta ligereza se plantea qué insecticida se prefiere, pero cuando se pide presentar la evidencia ante científicos, la evidencia estaba frágil".

López-Gatell explicó que compra federal entra cuando hay algunos estados cuyas capacidades locales ya se rebasaron.

Tradicionalmente, dijo, la compra era en mayo o junio y ahora ocurrió en agosto, pero no cambió la operación.

"No afecta los calendarios de uso de los recursos federales. Se hizo en agosto porque estamos luchando contra la corrupción y encontramos que no había bases científicas o técnicas (...) ahora se hace de manera muy transparente, se han consultado expertos y especialistas en la salud", comentó.

"No se pudo comprar el insecticida a tiempo, paso un mes, es que hemos incluso padecido de sabotaje, de que no van a tener medicinas, y no es un asunto nada más de México, es un asunto mundial, recuerden lo que pasó en Estados Unidos, lo que enfrentó el Presidente Obama, son intereses creados muy fuertes, muy poderosos", agregó el mandatario.

De acuerdo con datos de Salud, en 2019 se ha registrado 3 veces más dengue, en comparación con el año anterior. No obstante, la transmisión de este año es menor a la de los últimos 7 años.

Asimismo, ha habido 28 muertes confirmadas por dicha enfermedad y 202 defunciones probables. Chiapas encabeza la lista de las confirmadas con 10 casos.

Esto porque en algunos casos no recibieron atención oportuna y en muchos otros, llegaron muy tardíamente a las unidades de salud.

El funcionario agregó que en caso de contraer dengue no se deben usar antiinflamatorios porque podrían agravar la enfermedad y el riesgo de muerte.

Por su lado, López Obrador reconoció que hay falta información para que lleguen a los ciudadanos las campañas de prevención.