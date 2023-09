Acusan negligencia en muerte de niña en Hospital Infantil

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Cristal Janet Flores, quien falleció este lunes a las 00:23 horas en el Hospital Infantil de México, fue rechazada en tres ocasiones en esta institución y hasta el cuarto intento fue internada, pero siete días después murió, por lo que sus padres acusan negligencia médica.

"A la niña me la rechazaban cada que yo la llevaba, decían que no tenía nada. La traje a tiempo y no me la atendieron", lamentó Crisanto Flores, papá de Cristal.

Hace 20 días, Crisanto acudió al área de urgencias del Hospital Infantil de México con Cristal, pues su hija, quien hace cinco años fue diagnosticada con cáncer ocular, empezó a dejar de comer, estaba débil y tenía dolor de abdomen.

"Yo la veía mal, se le fue la fuerza de su cuerpo. En el Hospital me dijeron que iba bien, que no tenía nada, que la regresáramos a casa. Me la llevé a casa, pero a medida que pasaron los días yo la vi que se seguía poniendo peor. La volví a llevar al hospital como a los cuatro días y me vuelven a decir lo mismo. Iba con cansancio, no podía hacer popó. Otra vez me dijeron: 'Llévesela'. Le dieron un laxante para que hiciera popó y dijeron que con eso ya iba a estar bien", contó.

Crisanto decidió llevar a su hija con un pediatra particular, quien pidió la realización de estudios de abdomen y con los resultados advirtió que era necesario internar de inmediato a Cristal, porque su hígado estaba muy inflamado.

"Que agarro y que me la llevo al hospital y que me la regresan. Me dijeron que no servían los estudios y que la niña iba bien de sus signos y que no podía ser que estaba mal. Les dijimos que el pediatra dijo que el hígado estaba muy inflamado, ya estaba bien grande su pancita.

"A los cuatro días volvimos al hospital y como vieron que la niña iba mal la internaron y resulta que le sacaron los estudios que yo ya le había sacado y dijeron que la niña tenía inflamado su hígado. Entonces por qué me decían que no, están reconociendo que sí, dijeron que era urgente internarla. La internaron el pasado martes, ya fue demasiado tarde. Mi hija ya no salió con vida", lamentó.

En el Hospital le informaron que Cristal murió a causa de cáncer, el cual se extendió al abdomen y al cerebro.

"No sé si ellos se escudan con eso pero dicen que el cáncer le corrió a su estómago y atrás de su cabeza. Yo lo tomo como que se quieren escudar por no poner atención antes", señaló Crisanto.

La abogada Andrea Rocha, quien interpuso amparos para que Cristal recibiera sus oncológicos por parte del Hospital Infantil de México, aseguró que mientras Cristal luchaba contra el cáncer de ojos sufrió cuatro recaídas por falta de tratamiento y estudios en esta institución.

Indicó que ante el desabasto de oncológicos que se registró en el País, sus papás se manifestaron en enero del 2020 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

De acuerdo con la abogada, ante la muerte de Cristal se interpondrá una denuncia en la Fiscalía General de la República por responsabilidad profesional y homicidio.