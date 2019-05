Acusan pago de favores de AMLO al PT

Cd. de México (16 mayo 2019).- Senadores de Oposición afirmaron que el Presidente Andrés Manuel López Obrador mantendrá en operación los Cendis del PT en detrimento de las estancias infantiles como un pago de favores por el apoyo recibido durante años de ese partido político.

Los senadores Samuel García, de Movimiento Ciudadano, y Josefina Vázquez Mota, del PAN, quienes apoyan el restablecimiento del programa de Estancias Infantiles, señalaron que el Gobierno federal trata con inusual favoritismo a los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), a los que se transferirán 800 millones de pesos este año.

"Lo que no me explico es la inequidad, ¿por qué a las estancias, que eran un programa que, estaba comprobado, era de utilidad, les quitas el recurso, y a los Cendis, que tienen denuncias creo que penales por irregularidades, ahí sí les das?", cuestionó García en entrevista.

"Pues solamente hay una respuesta, y es que hay un favoritismo, un tema electorero, se está pagando un favor a los Cendis, cuando hay un trato diferenciado a las estancias".

Consultada por separado, Vázquez Mota, ex Secretaria de Desarrollo Social, consideró que solo el pago de favores al PT explica que se apoye el esquema de los Cendis, que tienen una limitada cobertura y atención únicamente en algunos municipios de apenas 17 estados.

"Es una razón de orden político lo que provoca la cancelación de las estancias infantiles, el atropello a los derechos de cerca de 330 mil niños, el atropello a su interés superior, y junto con ello el derecho de madres y padres trabajadores, y es una razón eminentemente político-electoral la que lleva a la decisión de apoyar los Cendis", sostuvo.

"Observamos cómo realmente la niñez no está en las prioridades ni en el interés de este gobierno, lo vemos en la decisión de prácticamente eliminar las estancias infantiles y en la decisión meramente política de apoyar un aliado electoral con los Cendis".

El senador García advirtió incluso que podría haber un fraude a la ley por destinar a los Cendis 800 millones de pesos etiquetados en el Presupuesto de Egresos en la partida U031 Expansión a la Educación Inicial.

"El dinero, cuando está etiquetado, es explícito, y te dice a qué programa o a qué institución se va a ir, y en este caso los Cendis no están regulados, y no puede el Gobierno, de un presupuesto que se votó en el Poder Legislativo, modificar, variar o eliminar a conveniencia, y eso demuestra que todo está pensado en un término político y no realmente de utilidad.

"Es una ilegalidad manifiesta, o sea, no se está torciendo la ley, se está incumpliendo flagrantemente, porque el Presidente no puede variar lo que se etiquetó. No puede el Presidente, de un monto etiquetado para que la SEP enfoque recurso a la estimulación inicial, ahora diga que mejor lo van a hacer los Cendis, eso es totalmente ilegal y es una contradicción", dijo.