Acusan PAN a candidato de estar ligado con el narco

Ciudad de México.- El presidente del PAN, Marko Cortés, advirtió que el candidato del PVEM-PT al Gobierno de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, está vinculado al crimen organizado y por eso a Morena le dio vergüenza postularlo.

De gira en ese Estado, llamó a la ciudadanía a rechazar esa candidatura y apoyar la de Octavio Pedroza, que va por la coalición del PAN-PRI-PRD.

"Lo que no podemos permitir es que el Estado de San Luis Potosí se convierta en un narcoestado, no pueden aceptarlo, no pueden permitirlo", alertó.

"No lo permitan, porque es realmente es lo más delicado que pueden pasar. Cuando la delincuencia se mete con el consentimiento de la autoridad, entonces no hay quién nos defienda".

Cortés afirmó que hay indicios de que Gallardo tiene nexos con el crimen y que lo peor es que el aparato de Morena lo está apoyando.

"Yo sí tengo esa preocupación de que México tuviéramos alguien que está claramente señalado, claramente expuesto y que hoy si no decimos las cosas como son, mañana puede ser demasiado tarde", manifestó.

En un encuentro con maestros de San Luis Potosí, dijo que Pedraza genera confianza, tiene experiencia, es honorable y tiene capacidad porque lo demostró como Alcalde.

"A ver ¿por qué él (Gallardo) no es el candidato de Morena? porque les da vergüenza, porque está impresentable, porque es señalado en los Estados Unidos", sostuvo.

El dirigente llamó a cuidar a la entidad para que no quede en manos de la delincuencia.

"Cuiden San Luis, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, cuídenlo, no lo permitan, es por sus hijos, es por su presente, es por su futuro", insistió.

También pidió a los médicos apoyar a la coalición Va por México para evitar que siga el retroceso y la destrucción del País con Morena y con todo ese conjunto de aliados que tienen en todo al país.