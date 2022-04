Acusan plagio en ley de litio; autor lo rechaza

Especial / Agencia Reforma / El académico Jaime Cárdenas explicó que el Secretario de Gobernación le pidió colaborar en la Ley Minera

Ciudad de México.— A pesar de que en redes sociales se acusó un presunto plagio en la iniciativa de Ley Minera, aprobada por el Congreso, que retoma párrafos íntegros del texto "El saqueo continuo de las riquezas mineras", escrito por el académico Jaime Cárdenas, el autor reconoció que se trató de una colaboración a petición de la Secretaría de Gobernación.

En redes sociales se difundió ampliamente el texto escrito por Jaime Cárdenas y publicado el 21 de febrero pasado en la revista Hechos y Derechos, y se señaló la reproducción íntegra en la legislación aprobada por la Cámara de Diputados y a discusión esta tarde en el Senado.

Sin embargo, en entrevista, Cárdenas negó que haya sufrido "plagio" en la elaboración de la iniciativa presidencial para la reforma a la Ley Minera.

"No es plagio porque desarrollé con mis palabras, nociones y conceptos del presidente Andrés Manuel (López Obrador), que él ha expresado en las mañaneras y en otros actos. El licenciado (Adán Augusto) López Hernández, secretario de Gobernación, me pidió apoyo en el tema por el interés que he tenido en el asunto.

"Para mí es motivo de orgullo que se hayan retomado esas notas, que solo expusieron el pensamiento del presidente. Desde tiempo atrás he escrito sobre la materia. Sigo siendo militante de Morena y partidario del presidente y de la 4T", añadió el también constitucionalista y quien en la actual administración se desempeñó como director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Los párrafos retomados en la exposición de motivos de la iniciativa presidencial, en algunos casos de manera textual, se refieren al análisis del investigador respecto al contenido de la Ley Minera vigente, sus efectos y la necesidad de hacer de preservar las reservas de litio para el interés general.

El primer párrafo reproducido es uno que critica la explotación minera llevada a cabo por extranjeros, ya que a pesar de generar daños al medio ambiente y a la salud, han dejado beneficios magros al país.

"La minería en México ha representado en los últimos 30 años, como nunca en la historia de México, la sobreexplotación de los yacimientos mineros a favor de intereses particulares, principalmente extranjeros.

"Se ha permitido sin restricciones la minería a cielo abierto, se han contaminado ríos y mantos freáticos, se ha utilizado irracional e irresponsablemente el agua superficial y subterránea, se han causado daños al medio ambiente y a la salud de miles de personas", señala la iniciativa enviada por el presidente, que reproduce exactamente lo mismo que lo publicado por Cárdenas.

Sobre la publicación citada, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que no es académica, sino de divulgación y que en ella se pueden expresar libremente ideas y opiniones.

"La revista Hechos y Derechos es de divulgación, porque no reciben los artículos dictaminación académica 'doble ciego'. El pensamiento es libre", apuntó Cárdenas.

Consultado por Reforma sobre el tema, a propósito de ese tipo de acusaciones en redes sociales, el académico recordó que él ha estado interesado en el tema de la minería desde hace varios años, no sólo desde el punto de vista académico, sino que incluso, cuando fue legislador federal, presentó una iniciativa en San Lázaro.