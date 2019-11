Acusan prescripción indebida de fármacos

Ciudad de México.- Tres mil 94 dosis de antimicrobianos, que no debieron haberse recetado, fueron prescritos para atender enfermedades respiratorias e infecciones gastrointestinales agudas, en consultorios adyacentes a farmacia, reveló un estudio del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM presentado hoy en la Secretaría de Salud.

Samuel Ponce de León, investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM a cargo del estudio, dijo que la investigación reveló que de cada 10 pacientes con rinofaringitis nueve reciben antibióticos, y de cada 10 con gastroenteritis, a ocho se los prescriben.

Estos cuadros clínicos no tendrían que haber recibido antimicrobianos, precisó Ponce de León.

Aseveró que para este estudio reciente se usaron pacientes simulados, quienes hicieron las visitas a los consultorios de farmacia.

Señaló que si se prescribe antibióticos en 90 por ciento de 21 millones de consultas de pacientes con enfermedades respiratorias agudas, el gasto anual sería de 4 mil 347 millones de pesos.

Mientras que si se prescribe 82 por ciento de antibióticos en 4 millones de infecciones intestinales agudas, el gasto anual sería de 364 millones 680 mil pesos.

Dijo que ante el uso excesivo de antimicrobianos es urgente controlar su prescripción en el primer nivel de atención.

"Hay que suspender la prescripción de antimicrobianos en diarreas agudas y enfermedades respiratorias agudas".

El experto precisó que esta situación no sólo sucede en consultorios adyacentes de farmacia, sino que es una práctica que está en todas las instituciones.

"Nueve de cada 10 pacientes que llegan con síntomas gripales o de catarro les dan antibióticos".

Advirtió sobre el deficiente control por la regulación, cuando ésta sólo existe en sí misma.

"Hace 10 años aproximadamente se promulgó la obligatoriedad para que los antimicrobianos se dispensaran únicamente con una receta y se pensó que eso sería la solución para tener un uso correcto de antibióticos", indicó durante el foro Resistencia Antimicrobiana en el marco de la Semana Mundial de Concientización de Uso de Antibióticos.

Por su parte, José Ignacio Santos Preciado, secretario del Consejo de Salubridad General, apuntó que se estima que los consultorios adyacentes a farmacia, sin incluir a Farmacias Similares, ven 350 mil personas al día.

Señaló que hasta 60 por ciento de pacientes que los visitan son derechohabientes del IMSS e ISSSTE.