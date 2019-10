Acusan presión para desbloquear Sta. Lucía

Ciudad de México.- El colectivo que litiga contra el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL) denunció hoy que dos magistrados de Circuito revocaron ayer cuatro suspensiones contra el proyecto, pese a que previo a la sesión se había planteado el impedimento de ambos juzgadores, y que debía resolver otro tribunal.

El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa revocó las suspensiones y, en una de ellas, abandonó el criterio que el propio tribunal había sostenido el 12 de junio, al proteger con una suspensión provisional a un piloto aviador por falta de estudios aeronáuticos y de seguridad del AISL.

Tres suspensiones fueron revocadas por dos votos contra uno, mientras que sólo en un caso hubo unanimidad.

"La existencia de inconsistencias, irregularidades e indicios apuntan a que los magistrados integrantes del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, encargados de resolver la subsistencia o revocación de las suspensiones judiciales de la construcción del AISL, están siendo objeto de presión por el Gobierno federal para levantar a la brevedad todas las órdenes de suspensión concedidas tanto por ellos mismos como por distintos jueces de distrito", afirmó el colectivo #NoMásDerroches.

Poco después de la votación en el tribunal, el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar, anunció la suspensión del único Magistrado disidente, Jorge Camero Ocampo, por "inconsistencias financieras graves", presuntamente relacionadas con una residencia del Pedregal.

Según el colectivo, los magistrados de la mayoría, Óscar Hernández Bautista y Alfredo Báez López, desecharon sin mayor trámite los impedimentos planteados en su contra, cuando en teoría, tenían que haberlos turnado a otro tribunal y congelar mientras tanto las resoluciones sobre el AISL.

"Esto, incluso, en contra de lo sugerido por el tercero de los integrantes y de quien no se solicitó recusación al haberse mantenido firme y congruente en sus resoluciones -Magistrado Camero- y quien les hizo ver que no era correcto que ellos mismos se convirtieran en jueces de su propio impedimento y que debían, en todo caso, enviarlo a un diverso tribunal colegiado, como lo marca la Ley de Amparo", agregó.

La presentación de impedimentos contra dos de los tres magistrados de un tribunal colegiado es una táctica dilatoria que los litigantes usan con cierta frecuencia, y el efecto ordinario, es que el caso en cuestión no sea votado mientras se resuelven dichas recusaciones.

El colectivo aún mantiene algunas suspensiones que seguramente serán revocadas en los próximos días, a menos que la Suprema Corte de Justicia ordena detener las sentencias mientras resuelve si atrae los casos, lo que es poco probable.