Acusan purga en organismos autónomos

Ciudad de México.- La campaña de señalamientos contra los organismos autónomos y reguladores emprendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue calificada por el diario Financial Times como una purga de tecnócratas e instituciones.

El diario británico señala que el despido de Gonzalo Hernández Licona, el director del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), fue lo último en esta purga de funcionarios "que el presidente dice que son corruptos, derrochadores u obstaculizan la transformación de México después de 36 años de fallidas políticas neoliberales".

"Hay una sensación de que la historia comienza con él (Presidente López Obrador), que nada del pasado funciona y que tiene que comenzar una nueva era.

"No sólo está tomando decisiones, buenas o malas, sobre política económica, sino también sobre instituciones, que requirió tanto esfuerzo construir. Estoy realmente preocupado", señaló Enrique Krauze en entrevista a dicha publicación.

El Financial Times recuerda que el Presidente ha presionado para cambiar la forma en que muchos organismos de Gobierno gastan dinero, con grandes reducciones en sus gastos operativos, recursos que pretende ejercer en desarrollo social.

Para especialistas consultados por REFORMA, uno de los puntos centrales en el debilitamiento de los organismos autónomos ha sido la reducción de su presupuesto.

La desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la reducción del presupuesto en otros como la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos o el Instituto Federal de Telecomunicaciones, son un reflejo de esta visión.

La creación de estas instituciones fue para generar controles y contrapesos al Ejecutivo y al debilitarlas se les resta eficacia, lamentó Marco Cancino, director de Inteligencia Pública.

Para Enrique Díaz-Infante, director del Sector Financiero y Seguridad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, el golpe a estos entes confirma la animadversión que tiene AMLO a las reformas del sexenio pasado.