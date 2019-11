Acusan que AMLO quiere controlar INE

Ciudad de México.- Las dirigencias del PAN y PRD acusaron que la iniciativa que impulsa Morena en la Cámara de Diputados para remover de la presidencia del INE a Lorenzo Córdova pretende que el Gobierno controle al árbitro electoral.

En entrevistas por separado, el panista Marko Cortés y el perredista Ángel Ávila anunciaron que "cerrarán filas" para defender a Córdova.

"Están buscando controlar al INE. Claramente la intención de Morena y del Gobierno es controlar al árbitro electoral y eso es inaceptable en una democracia. Quieren regresar a los tiempos en donde el INE dependía del Gobierno y era la Secretaría de Gobernación la que lo controlaba, estamos ante el más viejo PRI", definió Cortés.

El líder del blanquiazul advirtió que es evidente que, con la iniciativa de Morena, hay un proceso constante de generar control de poder y de desmantelar las instituciones.

"Un proceso autoritario de concentración política tanto de poder como económica", señaló.

"A Morena y al Presidente queda clarísimo que no les gustan los contrapesos, no les gustan los equilibrios, que en toda democracia son indispensables. En México tenemos instituciones imperfectas, pero las tenemos, nos han costado muchos años, luchas y esfuerzos y en lo que va de este Gobierno vemos que compraron diputados para tener mayoría en la Cámara de Diputados, así de grave".

Acción Nacional, adelantó su dirigente, buscará contener cualquier tipo de reforma en el Congreso que vaya en detrimento del INE.

"Esperamos que la Oposición en el Senado y en la Cámara de Diputados no sea coptable en un tema tan relevante, tan importante, como es darle estabilidad, seriedad e imparcialidad al árbitro electoral", añadió.

El perredista Ángel Ávila consideró que el intento de Morena en San Lázaro es condenable.

"Una visión de querer agandallarse, de querer controlar los organismos autónomos, especialmente el INE", dijo.

"Hoy que ellos ya lograron atracar la presidencia de la CNDH, su siguiente paso es controlar al árbitro electoral, tener el control de las elecciones para que en 2021 puedan ellos llevar a cabo, desde el Gobierno, una acción electoral de grandes proporciones a través de los servidores de la Nación".

Para el dirigente del sol azteca, Morena y el Presidente Andrés Manuel López Obrador quieren apropiarse del árbitro para controlar, consecuentemente, todo el proceso electoral.

"(La iniciativa) está claramente diseñada desde el Palacio Nacional: la mano del Presidente López Obrador está detrás de esta revancha en contra del INE y de su presidente, Lorenzo Córdova, que ha defendido la autonomía", aseveró.

"En este caso, el PRD va a cerrar filas en defensa la presidencia del INE y de un organismo tan importante para la vida nacional. Nosotros vamos a cerrar filas con Lorenzo Córdova".