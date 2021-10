Acusan que Gobierno de López Obrador resucitó la ‘Ley Garrote’

Especial / Agencia Reforma / El saldo de la agresión fue de varios trabajadores heridos

Ciudad de México— El Gobierno federal resucitó la "Ley Garrote" de Tabasco para reprimir con antimotines de la Secretaría de Seguridad y Protección las protestas de los trabajadores de la refinería de Dos Bocas, señaló la exdiputada local Dolores Gutiérrez Zurita.

Recordó que dicha ley, iniciativa del hoy secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y avalada en 2019 por los diputados de Morena, facultaba el uso de la fuerza pública contra todas aquellas manifestaciones que bloquearan vías de comunicación, especialmente en instalaciones petroleras.

"Está clarito en la redacción de la Ley Garrote que aprobó Morena con su mayoría y sus aliados de los partidos políticos en la 63 legislatura", dijo en entrevista vía telefónica.

"Era muy claro un punto en el que se decía que 'se podrá aplicar de inmediato la fuerza de la Policía en contra de personas que estuvieran obstaculizando vías de comunicación, afectar a la libre circulación a terceros, especialmente en zonas petroleras".

La "Ley Garrote", contra la que la ex legisladora votó en contra, fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia en marzo pasado.

Para Gutiérrez Zurita, con la represión de hoy se violentó el mandato y la autonomía del Municipio de Paraíso, donde se ubican las obras.

"La revivieron, es clarísimo", comentó sobre las escenas de disparos a los trabajadores que resultaron heridos en espalda e incluso a uno de ellos en el ojo.

La exlegisladora del PRD condenó la represión contra los trabajadores de ICA Fluor, quienes desde ayer se manifestaban por el pago de horas extra, los malos tratos y mayores medidas de seguridad.

"Desconozco si hay otras razones, pero me parece creíble que se deba a la falta de pago de las horas extra, o que les han retrasado los pagos, porque del otro lado de Tabasco, en Tenosique, en Zapata, en Balancán, donde habrá una estación del Tren Maya, que construye una empresa china, mucha gente se queja del trato que le están dando los trabajadores eventuales, que no les estaban pagando oportunamente y no lo pondría en duda", señaló.

La exsenadora y excoordinadora General de Comunicación del Gobierno de Tabasco rechazó las declaraciones de la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, y de ICA Fluor, quienes han desconocido a los cientos de trabajadores que se manifestaron y que, inclusive, los llamaron infiltrados.

"El que puede haber infiltrados en Dos Bocas es verdaderamente una cuestión imposible, porque hay toda una serie de medidas de seguridad para ingresar a las instalaciones y mucho menos un grupo del tamaño", afirmó.

Gutiérrez Zurita lamentó especialmente la afirmación de Nahle de que no iban a permitir "que un grupito con una intención particular o de beneficio particular afecte una obra tan importante".

"Es una muy desafortunada declaración de una Secretaria que ha hecho de Paraíso un estado dentro de un Municipio, porque la refinería de Dos Bocas es propiedad absolutamente de Rocío Nahle", señaló.

"Está dentro del Municipio de Paraíso, pero lo que pasa en la refinería solamente es de ella y solamente sus cuates muy cercanos son los que tienen acceso y ha tenido una actuación demasiado despótica y me parece que lo que está pasando es simplemente reflejo de su conducta muy poco profesional".