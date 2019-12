Acusan que INE actúa como Oposición

Ciudad de México.- El INE actúa como si fuera Oposición al Gobierno y no como un árbitro imparcial, además pretende mantener el status quo, acusó el diputado morenista Sergio Gutiérrez.

Autor de la iniciativa que pretende acortar el periodo del consejero presidente Lorenzo Córdova, Gutiérrez afirmó que el árbitro electoral asumió una posición radical.

"Lo que yo sí percibo, particularmente, es que han empatado su agenda con una agenda de la Oposición y eso sí me parece que vulnera al Instituto", sostuvo en entrevista.

"Yo como presidente del Grupo de Trabajo para la Reforma Electoral, he dialogado con ellos, pero veo que últimamente han tomado una posición radical, no de árbitro, sino de actor político empatando su agenda con lo que muchas veces la Oposición trae sobre el tema".

En el marco de la asamblea constitutiva de una asociación civil de legisladores morenistas y aliados, Gutiérrez dijo que los consejeros electorales no quieren renunciar a privilegios.

"Lo que yo veo es que ellos están, por todos los medios, tratando de defender su status quo: su salario, sus presupuestos altísimos, sus viajes al extranjero, sin reconocer, sin tener la humildad de reconocer, que las cosas pueden cambiar para bien", señaló.

"Nosotros le hemos dicho en muchas ocasiones que no es un tema de vulnerar a la autonomía, pero perdóname, si nosotros les decimos que no estamos de acuerdo con el presupuesto que tienen porque nos parece excesivo lo que están gastando, por ejemplo en viajes al extranjero, y ellos insisten en que es necesario, pues sí vamos a tener una diferencia. Y eso no significa vulnerar su autonomía de ninguna manera".

El morenista dijo que su iniciativa de reforma no pretende perjudicar a Córdova particularmente.

"Yo creo que el tema de particularizarlo contra alguien no nos lleva por buen camino. Yo la verdad es que no particularizo el tema contra Lorenzo o para Lorenzo. Es un tema de modificar instituciones. Si lamentablemente ellos han asumido una posición que no es de árbitro, parecen más bien la oposición y eso sí me parece que es algo que lastima al órgano", consideró.

La iniciativa de Gutiérrez establece que el cambio de presidente del INE se lleve a cabo por primera ocasión en la próxima designación de cuatro consejeras o consejeros electorales, que asumirán el cargo en abril de 2020.

En caso de prosperar, Córdova sería obligado a dejar la presidencia del INE, cargo que asumió en abril de 2014 para concluir en 2023.