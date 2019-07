Acusan que inflaron padrón del PRI con programas

Ciudad de México.- El ex Gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz afirmó que operadores afines a la fórmula de Alejandro Moreno y Carolina Viggiano usaron programas sociales y dinero para inflar el padrón de militantes del PRI en estados como Coahuila, Ciudad de México, Campeche y Oaxaca.

Ruiz, quien aspiró a la candidatura a la dirigencia nacional del partido, aseguró que en entidades como Coahuila los hermanos Moreira y el Gobierno local, encabezado por el priista Miguel Riquelme, utilizaron el padrón del programa La Mera Mera, que consiste en la entrega de una tarjeta a través de la cual los ciudadanos de la entidad reciben dinero en efectivo y descuentos.

"En el caso de Coahuila, que es el escandaloso en el aumento, lo hicieron (inflar el padrón de militantes) con el programa La Mera Mera, que es un programa social; levantaron el padrón de La Mera Mera con el padrón priista (...) conocemos a Moreira, conocemos a Riquelme, son producto de este tipo de prácticas", acusó.

Este lunes, REFORMA publicó que en solo cinco meses el padrón de militantes del tricolor en Coahuila, entidad dominada por los hermanos Humberto, Álvaro y Rubén Moreira, éste último esposo de Carolina Viggiano, registró un incremento de más del 270 por ciento. Otras entidades con un aumento atípico en sus listados son Ciudad de México, Campeche y Oaxaca.

El priista dijo que en Oaxaca todos los funcionarios públicos, e incluso la esposa del Gobernador, Alejandro Murat, tenían cuotas de afiliación por distritos y sectores.

En el caso de Campeche, Ruiz agregó que Moreno, quien gobernó esa entidad hasta el 13 de junio pasado, operó para inflar el padrón estatal, mientras que en la Ciudad de México el operador es Cuauhtémoc Gutiérrez, ex líder del PRI local.

"En Coahuila, Riquelme le metió toda la artillería y el dinero para crecer 270 por ciento, de risa; en Oaxaca hicieron lo mismo, pero solo logró el 40 por ciento, pero la intención era meter 250 mil. En Campeche, pues de ahí es Alito, entonces ahí se le metió toda la lana, pues está gastando un chorro de lana de los campechanos para su campaña.

"Y en la Ciudad de México con el prestigiado Cuauhtémoc Gutiérrez, que es su aliado, es su coordinador, le entregaron lana para levantar las afiliaciones", aseguró.

El ex Mandatario local denunció que la campaña de Alejandro Moreno la están haciendo los sectores y organizaciones del tricolor, así como los comités directivos estatales.

"Hay un PRI que no tiene reglas, la campaña de Alejandro Moreno la están haciendo los sectores, las organizaciones y los comités directivos estatales, pero la mayoría de ellos no tienen ninguna representación, la mayoría de ellos los impuso (Enrique) Peña Nieto, sobre todo sectores y organizaciones y los directivos estatales", abundó.

Ruiz indicó que la verificación que realizó el INE al padrón de militantes PRI no es pretexto para dejar de denunciar la manipulación, ya que la compulsa solamente revisa que los registros se encuentren en el padrón de electores y que no están duplicados en las afiliaciones de otros partidos políticos.

"El problema no es si están bien levantados los formatos, la validación la tenemos hasta enero del próximo año para refrendar cuál es nuestro padrón ante el INE, pero si tú levantas una afiliación y cumplió el requisito inicial, sean priistas o no, el INE dice ahí están y me lo tienes que refrendar para poder vincularlo realmente, entonces no es una justificación", expuso.



El dirigente de la corriente Democracia Interna del PRI advirtió que Moreno y su equipo le ésta poniendo todos los "vicios de nulidad" al proceso de renovación de la dirigencia nacional.