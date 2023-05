Acusan que Jefe de Pemex ocultó tomas clandestinas

CDMX.- Juan Francisco Rivera Cavazos, mando de Pemex investigado por enriquecimiento inexplicable, junto con el equipo que dirigía en Nuevo León para la operación de ductos, ocultó la ubicación de tomas clandestinas que causaron un daño millonario a la petrolera, acusó Jorge Salcido, ex Superintendente General de Operaciones.

Recordó que en 2008, una toma clandestina "chupaba" miles y miles de litros de gasolina en el ducto Santa Catarina-Gómez Palacio.

En la Gerencia de Seguridad Física de Pemex era prioridad localizar esa toma y le asignaron un grupo especial de nueve personas y el apoyo del Ejército en caso de una emergencia.

Pero el equipo de Rivera Cavazos y los encargados de las terminales de Almacenamiento dieron información falsa para que Salcido no pudiera localizar esa toma clandestina.

"Iba con el superintendente de la Terminal y le preguntaba: ¿Cuánto faltante tienes?' Y me respondía: 'No, no, no, no me falta nada, al contrario me están mandando algo de sobra'".

"Iba con el responsable de Ductos (personal de Rivera Cavazos) y le preguntaba: ¿Para dónde está la baja de presión?, y me decía: 'A la izquierda', cuando la toma estaba a la derecha", añadió en entrevista.

Pero contrario a lo que le decían los entonces encargados de los ductos, Salcido localizó cerca de Torreón, en un rancho de Parras de la Fuente, contenedores enterrados con más de 400 mil litros de gasolina.

"De los 220 kilómetros del ducto me faltaban como 12 y ese día los íbamos a terminar, comenzamos a caminar y en el rancho que pregunté, el vato se echó a correr. Yo rompí el guardaganado y detuvimos ahí a tres. Cuando vimos, me fui para atrás: tenían mejores instalaciones que la central de distribución, mangueras de cuatro pulgadas, bombas de 7 o 10 caballos", narró.

"¿Cómo es que decía el de Almacenamiento que no tenía faltante? ¿Por qué decían los de Ductos que las tomas estaban a la izquierda cuando estaban a la derecha?", reclamó el ex Superintendente.

"Estaba Rivera Cavazos en la Coordinación de Ductos de Monterrey, ahora que veo la nota claro que me acuerdo de él, encontré una complicidad, tanto de los responsables de ductos como de los encargados de almacenamiento, era una mafia brutal", afirmó.

Rivera Cavazos fue encargado de ductos en Nuevo León de 2005 a 2009.

Salcido fue parte de la Seguridad Física de Pemex de 2005 a 2010

.

En sus labores también participó en enfrentamientos armados contra huachicoleros, en Nuevo León.