Acusan que murió un trabajador de ICA en Dos Bocas

Tabasco.- Tras un enfrentamiento contra antimotines de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana afuera de la construcción de la refinería Dos Bocas, en Tabasco, un empleado de la empresa ICA Fluor murió por un disparo de arma de fuego, acusaron trabajadores.

En entrevista con REFORMA, uno de los inconformes con los salarios y horas de trabajo en esta construcción sobre la localidad de Puerto Ceiba, en el Municipio de Paraíso, aseguró que su compañero murió por un disparo que recibió en la espalda.

"Murió uno que recibió un disparo en la espalda, por la cadera, murió en la ambulancia rumbo a Paraíso. Al muchacho lo hirieron con arma de fuego, igual tiraban balas de goma y proyectiles de gases lacrimógenos", afirmó.

Hasta el momento, no existe una versión oficial por parte del Gobierno de Tabasco sobre el operativo que se realizó a temprana hora en las instalaciones de la refinería, en conjunto con la vigilancia de elementos de la Secretaría de Marina.

El enfrentamiento de los empleados, los cuales desde ayer iniciaron un paro, contra policías estatales inició aproximadamente a las 5:30 horas sobre la vía federal Paraíso-Puerto Ceiba, frente a la puerta 2 de la construcción.

"Nosotros ingresamos a las cinco y media de la mañana, nos negaron el acceso a los que no tienen credencial de la ICA, llevamos 7 meses laborando y no nos han entregado nuestra credencial. Al no entregar credencial, la gente empezó a alborotarse, los que estamos en paro somos muchos, mucha gente viene de otros lados y no les importa ganar una miseria, que es lo que nos pagan", añadió.

"La policía empieza a agredirnos, insultarnos, llegamos al extremo como manifestantes, tiramos escombros y nos respondieron con tiros. Hay al menos otros cinco lesionados y uno que murió".

En imágenes difundidas por los propios manifestantes, se registró cómo alguno de ellos resultó con lesiones en una pierna, otro en las costillas y uno más en el cuello, así como también cómo los elementos antimontines arrojaron más gas lacrimógeno para dispersarlos.

En los videos, también aparecen elementos de la Secretaría de Marina, los cuales, según testimonios, sólo vigilaron cómo se enfrentaban los empleados con uniformados locales.

"Graben bien donde lo chingaron, háganle un torniquete machín, grábalo, grábalo.", gritó uno de los que auxilió a heridos.

"Toda la gente tratando de ocultarse por estos cabrones que tiran gas lacrimógeno, sin saber que hay raza que está pasando por aquí, la gente de trabajadores de la ICA pues es otro rollo".

Una fuente en Paraíso afirmó a REFORMA que en este momento se mantiene un operativo en la zona y lugares cercanos a la localidad de Puerto Ceiba para detener a los líderes del paro que desde ayer sostienen trabajadores por inconformidades laborales con la empresa.

Desde ayer, miles de carpinteros, mecánicos, andamieros y obreros iniciaron un paro, por segunda ocasión en el año, tras acusar que el sindicato de Ricardo Hernández Daza les exige "moches" para poder laborar, así como que trabajan horas extras sin pago alguno.