Acusan que se usa padrón móvil para justificar inseguridad

Ciudad de México.- Con el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) Ricardo Mejía Berdeja está buscando pretextos ante el fracaso en materia de seguridad pública, afirmó la senadora panista Xóchitl Gálvez.

En su edición de este viernes, Grupo REFORMA informó que actual subsecretario de Seguridad Pública fue sancionado en 2017 por la fuga del padrón electoral y ahora defiende la creación de Panaut.

"Este hombre es el responsable, cuando estaba en un partido político (Convergencia), de haber filtrado el padrón electoral y de que, a lo mejor, hasta hoy nos sigan llamando miles y miles de personas que no deseamos los servicios, porque en ese padrón estaban muchos de nuestros datos personales", planteó la legisladora.

"Entonces, él es, junto con Alfonso Durazo (ex Secretario de Seguridad Pública), el autor de esta idea porque está buscando pretextos ante el fracaso del ex Secretario en materia de seguridad, con un padrón que no va a resolver el problema de la inseguridad", sostuvo.

El senador regiomontano Jesús González Delgadillo, también panista, explicó que en Nuevo León "todo el mundo está diciendo que van a dejar los celulares mexicanos para ir a buscarlos a Estados Unidos, porque te piden menos requisitos, te sale más barato, tienes acceso a los datos y prácticamente con el T-MEC ya es lo mismo el intercambio de datos y todo lo de las plataformas que se necesiten".