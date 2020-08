Acusan regresión con reforma a prisión preventiva

Reforma

Ciudad de México— Las modificaciones a la Ley Reglamentaria del artículo 19 Constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa son una regresión del sistema judicial en México y atenta contra la independencia del Poder Judicial, advirtieron constitucionalistas y penalistas.

"En principio, este cambio a mí me parece que es inconstitucional e inconvencional. Es inconstitucional porque atenta contra el principio de presunción de inocencia, del artículo 20 de nuestra propia constitución y por sólo ese hecho es nula de pleno y derecho, no surte en cuanto se publique con un amparo la tumbas, no surte efecto jurídico alguno.

"Se viola la presunción de inocencia principalmente, pero también los derechos humanos a la libertad y la seguridad personal, al juicio justo, al debido proceso y a las garantías judiciales", dijo el constitucionalista Raymundo Gil Rendón.

Para Antonio López, coordinador de la Comisión de Lavado de Dinero de la Barra Mexicana de Abogados, se trata de una reforma regresiva, aunque en cumplimento a la reforma constitucional de abril de 2019.

"Ahora se requieren cacahuates para que una persona la vinculen a proceso, pues ahora el Ministerio Público sólo tiene argumentativamente establecer que se ha cometido un hecho aparentemente delictivo y eso apoyado en información, y no en verdaderas pruebas.

"Con la reforma, en los delitos ampliados por el legislador, el juez queda atado de manos, pues no tendrá posibilidad de valorar la necesidad de cautela y, violando flagrantemente la presunción de inocencia y los tratados internacionales, el imputado va a la cárcel mientras dura el proceso, a pesar de que no se encontrase en ninguna de estas causales y con un estándar diminuto de convicción", indicó López.