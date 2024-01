Acusan sabotaje a marcha contra inseguridad

/ Los manifestantes comenzaron la movilización de las 11:00 horas de este domingo

CDMX.- Activistas acusaron boicot a la marcha contra la inseguridad en el País convocada para este domingo y que en esta ciudad tuvo poca convocatoria.

Unas 70 personas, entre ellas madres buscadoras, partieron esta mañana del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo de la ciudad.

La activista Alejandra Morán dijo que se convocó a la sociedad civil a movilizarse ante la violencia que impera en México y la cual ya es insostenible.

Sin embargo, advirtió Morán, hubo sabotaje a la convocatoria de los propios grupos de Oposición, los cuales están llamando a la Marcha por Nuestra Democracia, prevista para el 18 de febrero.

"No tenemos difusión de medios; no contamos con financiamiento de nadie; no hay grupos de cúpula, ni de poder. Muchos están esperando para otra marcha (la Marcha por la Democracia), cuando son causas distintas", afirmó.

Morán lamentó que la sociedad no se solidarice y crea que lo único importante es quitar al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La activista sostuvo que el Gobierno ha rasurado las cifras de desaparecidos para asegurar que la violencia e inseguridad en el País están disminuyendo.

"Desapareciendo a los desaparecidos no va a hacer que disminuya la violencia; hay que combatir al crimen organizado", consideró.

En México, añadió Morán, hace falta una política específica de combate al crimen organizado.

"La Guardia Nacional, el Ejército están construyendo obras o están llevando acarreados a otros mítines y tenemos un problema serio", acusó.