Acusan 'tiradero de dinero' en Tren Maya

Ciudad de México.- Senadores de Oposición exigieron al Gobierno y al Ejército que transparenten el "tiradero del dinero" para la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, cuyo costo se ha disparado en al menos 92 por ciento.

"Si hay una explicación fundada relacionada con ese sobrecosto lo mejor es que el Gobierno lo ventile, lo haga público con total transparencia y que diga 'originalmente teníamos esta proyección, pero dado que el mercado internacional se ha presionado se nos elevó en tanto'", planteó el presidente de la Comisión Anticorrupción, Juan Zepeda (MC).

En su edición de este lunes, REFORMA informó que el tramo 5 del Tren Maya aumentó en 92 por ciento, al pasar de 31 mil millones de pesos, a 59 mil mil 603 millones.

El costo actualizado fue confirmado al publicar, el pasado viernes, la MIA para el subtramo norte de Cancún a Playa del Carmen.

En opinión del senador mexiquense, "un presupuesto que se va al doble de lo originalmente presupuestado o es ineptitud de quién lo hizo o hay corrupción. Son 30 mil millones de pesos y esa es una barbaridad".

Para Zepeda, existe la preocupación real de que el Ejército --al que el Presidente López Obrador le asignó la obra en marzo de 2021-- "tenga una mancha de opacidad y de posible corrupción en el manejo de los recursos públicos como ha ocurrido con la construcción del aeropuerto de Santa Lucía".

La vicecoordinadora del PAN, Kenia López Rabadán, afirmó que "ese aumento de costos no solamente no se entiende sino que es también inmoral. No hay cómo justificar ese tiradero de dinero en un capricho del Presidente".

El Tren Maya, específicamente el tramo 5, advirtió la legisladora, "va a costarle muchísimos millones a este País, además del daño ambiental. Y es una suma de errores porque no hubo planeación ni estrategia; no tenían siquiera los permisos gubernamentales para hacer lo que están haciendo.

"Esta manera en la que gastan a manos llenas, dilapidando, tirando el dinero, es una vergüenza histórica", reprochó.