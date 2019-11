Acusan vínculo entre Córdova y Oposición

El diputado de Morena Sergio Gutiérrez cuestionó el respaldo que dirigentes del PAN y PRD han expresado para el presidente del INE, Lorenzo Córdova, luego de que se registró la iniciativa de reforma constitucional que lo llevaría a dejar el cargo del órgano electoral.

Tras la presentación de la iniciativa firmada por Gutiérrez y a la que se adherieron otros 125 diputados de Morena, PT, PES y PVEM para rotar la presidencia del Instituto cada 3 años, dirigentes partidistas expresaron apoyo al consejero electoral y advirtieron que no permitirían otro atropello al INE.

"No sé si eso ayude a Lorenzo, no sé si eso sea como una estrategia de Lorenzo en el sentido de identificarse con la Oposición, ese será su tema. No tienen razón, no hay ninguna intención de apropiarse del INE, como han manejado y todos esos temas de conspiración, la verdad es que no es así.

"Me parece que la vinculación de Lorenzo con la Oposición es algo que a él no le conviene, pero él sabrá lo que hace", remarcó en entrevista.

Gutiérrez fue cuestionado sobre si tal vinculación tendría que ser con Morena y no con la Oposición.

"No se requiere esa vinculación, ni con el Gobierno ni con la Oposición, son árbitros y es algo que se les olvida un poco", respondió.

El legislador, coordinador de la mesa de reforma político-electoral que impulsa Morena, dijo que su iniciativa la impulsó a partir de que ha propuesto diversos temas de rediseño de las instituciones electorales.

"Yo he venido manejando temas de reformas de diversas índole y una ha sido que el INE cuesta mucho dinero, y bajo eso hay que pensar en un rediseño de la institución", declaró.

El legislador explicó que el tema del cambio de Lorenzo Córdova no ha sido aún acordado en el interior de la fracción parlamentaria y que espera que se defina a más tardar la próxima semana.

Consideró que hay opiniones a favor y en contra, por lo que se debe revisar y analizar ante los diversos puntos de vista que hay.

"No hay que tenerle miedo a dialogar", mencionó.

Agregó que le han propuesto revisar la iniciativa, como, por ejemplo, considerar si el Presidente del INE debe ser elegido entre los propios integrantes del Consejo General y no por la Cámara de Diputados.

Aseveró que Morena deberá tomar pronto la decisión sobre si impulsa o no el tema en forma prioritaria, porque el periodo de sesiones concluye el 15 de diciembre y en el periodo ordinario de febrero-abril se deberán elegir a nuevos consejeros electorales.

En su opinión, debe haber una nueva presidencia en el INE y debe ser electo entre los que se quedarán, no entre los nuevos que se van a elegir.

"Debiera ser una mujer, para generar la alternancia, que es una de las razones de la reforma que se propone, que haya alternancia", explicó.





Marcan morenistas distancia de reforma contra Córdova





Los diputados de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar y Pablo Gómez marcaron distancia de la iniciativa que legisladores de la misma bancada presentaron para evitar que el Presidente del INE, Lorenzo Córdova, termine su periodo de 9 años al frente del órgano autónomo.

REFORMA publicó que 126 diputados del bloque mayoritario de Morena, PT, PES y PVEM firmaron la propuesta de reforma constitucional para que la presidencia del INE sea de 3 años y no de 9, lo que aplicaría a partir de la elección de cuatro nuevos consejeros en abril próximo.

El vicecoordinador de Morena, Pablo Gómez, señaló que en el periodo de sesiones que está por concluir ya no se considera dictaminar ninguna reforma constitucional y que dicha propuesta es un tema que no tiene consenso interno.

"No hay mayoría dentro de la mayoría en ese tema. Ese tipo de cosas tienen que ir en paquete de una reforma electoral y se requiere consenso.

"Creo que no hay que tocarlo, hay cosas más importantes y difíciles", indicó el legislador sobre abordar dicha reforma antes del fin del periodo ordinario de sesiones.

Gómez Álvarez destacó que hay otro temas que también necesitan consenso, como es la reforma para reducir las prerrogativas a los partidos políticos.

Señaló que en ese ya hay dictamen y publicidad en la Gaceta, y no hay siquiera la certeza de que se pueda debatir en el periodo de sesiones, debido a que no hay un acuerdo con otros grupos parlamentarios.

Por su parte, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar aseguró que Morena no puede ser como el PRI, para ir atropellando la legalidad.

"Es vergonzoso que algunos de Morena quieran establecer un 'bonillazo' al revés", expresó el Presidente de la Comisión de Presupuesto.

Reconoció que la fracción ya pagó un costo político cuando quiso cambiar las reglas en la elección de la Mesa Directiva, en el intento de que el PAN no accediera a la Presidencia de la Cámara.

Alfonso Ramírez Cuéllar también negó que la reducción de mil 071 millones de pesos al INE en el Presupuesto del 2020 tenga el objetivo de debilitar al órgano autónomo, como ha acusado la Oposición

"Las decisiones en materia presupuestal no tienen ningún propósito de controlar el Instituto, sino de establecer reglas generales de racionalización del gasto.

"Es falso que desde el Ejecutivo o desde la Cámara se pretendan hacer destituciones y vulnerar la autonomía de un órgano como el INE. El periodo de duración en los cargos lo establecen la Constitución y la ley, por ello hemos reprobado el intento de ampliar el periodo del gobernador de BC, como rechazamos que una mayoría pretenda destituir a alguien.

"Sería una vergüenza y una aberración de la legalidad, que algunos se presten a estas ilegalidades cómo se prestaron en Baja California", agregó el legislador.