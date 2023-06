Adán deja Segob viernes y dice que pagará giras con ahorros

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Adán Augusto López Hernández confirmó que el viernes deja la Secretaría de Gobernación para buscar la candidatura de Morena a la Presidencia.

"Yo no voy a renunciar le he pedido al Presidente que me releve del cargo de Secretario de Gobernación, seguramente el viernes por la mañana haré efectiva esa petición ya de manera formal", expresó.

"Porque voy en la búsqueda de otro encargo, pero siempre junto al Presidente y acompañando y ayudando con todo en el movimiento de transformación".

En entrevista, al término de una reunión de AMLO con el Gabinete legal y ampliado, aseguró que él pagará con recursos propios las "asambleas informativas" en las que participe.

"El acuerdo del Consejo dice que lo que hay que privilegiar son las asambleas informativas y que haya austeridad, yo lo que me toque hacer lo voy a hacer con recursos propios que he estado ahorrando desde hace ya algunos años y que están ahí en mi declaración patrimonial está informado", sostuvo.

- ¿Cómo le van a hacer para la fiscalización de los recursos?, se le preguntó.

"Bueno no sé cómo le vayan a hacer, de todas maneras yo voy a mantener así, lo he hecho toda mi vida pues yo siempre llevo un registro contable de mi haber y de mis gastos de mi ingreso. Yo después daré un (informe)".

López Hernández aseguró que no incurrirá en ningún acto anticipado de campaña, pues una cosa es ser coordinador del movimiento de transformación y otra una candidatura.

"Yo lo que voy a hacer es participar en un proceso llamémosle así que contempla el estatuto que fue aprobado por unanimidad del Consejo Político Nacional de Morena", dijo.

"El proceso electoral inicia en septiembre, el 4 de septiembre si mal no recuerdo, entonces ya en ese momento se hablará de candidatura. Los tiempos electorales están perfectamente bien delimitados".

López Hernández rechazó que sea indebido participar en eventos para buscar la candidatura presidencial y anticipó que su "recorrido" va iniciar el próximo lunes con un acto en un evento en un estado del Pacífico, el cual no reveló.

"No va a iniciar en Tabasco, va a iniciar en un estado del Pacífico. Los gobernadores no... mañana, el viernes (les digo). Un estado del Pacífico de los grandes", comentó.

- ¿Se ve en la silla presidencial?

"Hablar de eso oiga ahorita está prohibido", respondió, "el futuro pinta bien", añadió.

El titular de la Segob aseguró que habrá unidad en su movimiento, independientemente del resultado del proceso de selección.

"Voy a ganar la encuesta y voy a ser el coordinador de los comités de defensa de la 4T", agregó.