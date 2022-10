Adán es hipócrita e incumple la Constitución: Santiago Creel

Especial / Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, respondió a las críticas del Secretario de Gobernación

Ciudad de México.- El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, dijo que el hipócrita es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien tras jurar cumplir la Constitución recorre el país para dividir y mentir a los mexicanos sobre la reforma constitucional para ampliar a 2028 la participación de los militares en seguridad pública.

Llamó a la ciudadanía a evidenciar las mentiras del Gobierno y del secretario de Gobernación, porque quieren hacer ver a la Oposición y a los gobernadores como hipócritas por rechazar la militarización del país y a la vez pedir que la Guardia Nacional esté en las entidades para luchar contra la inseguridad.

"Hipocresía es jurar cumplir la Constitución y hacer lo contrario, engañando al pueblo y dividiendo al país.

"No confunda, no es dádiva, es deber de la Guardia Nacional intervenir en los estados cuando la violencia se origina por el crimen organizado", dijo Creel a Adán Augusto López, luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidiera evidenciar a los Congresos del PAN y MC donde no se vote a favor de la reforma constitucional.

Creel señaló que es necesario enfrentar al secretario ante los insultos que lanza en el recorrido que realiza por los Congresos locales.

"No deja de insultar a nuestros gobernadores y a la Oposición además, impunemente ha ido por el país esparciendo una sarta de mentiras, con las que dolosamente quiere ponernos en contra de las Fuerzas Armadas y a la vez quiere hacernos ver a toda la Oposición, especialmente a nuestros gobernadores, como unos hipócritas", declaró Creel.

Aseveró que la militarización de la seguridad pública es un oprobio y una amenaza real para la joven democracia mexicana, y que la Guardia Nacional debía ser un cuerpo civil, no conformado con militares y ni con mando militar, como sucede ahora.

"Hay que dar la batalla a este Secretario mentiroso, plantémosle cara, es necesario tener más participación y colaboración para responderle", convocó el diputado de Acción Nacional.

Creel indicó que aún están pendientes todos los recursos legales para echar abajo las acciones de militarización de la seguridad pública.

Dijo que hay que insistir en que los recursos legales se resuelvan conforme a lo establecido claramente en la Constitución.

Recordó que constitucionalmente la Guardia Nacional está adscrita a la Secretaría de Seguridad, que debe tener un mando civil y que se deben cumplir diversos principios para recurrir a los militares en seguridad pública, como es hacerlo de forma extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada a un mando civil y complementaria.

"La batalla no se ha perdido, aún falta que la Corte resuelva controversias, acciones de inconstitucionalidad y amparos.

"Generemos un contexto de exigencia y pongamos en picota a este Secretario traidor a nuestra democracia", demandó Creel.