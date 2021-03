Adelanta AMLO: habrá más quejas contra jueces

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que habrá más quejas contra jueces.

"Agradezco mucho al presidente de la Suprema Corte, al Ministro Arturo Zaldívar, porque me respondió y aceptó nuestra queja. Él es al mismo tiempo presidente del Consejo de la Judicatura y ese es el organismo que tiene que atender este asunto.

"Sí considera llevar a cabo una investigación, pero ya está en el organismo adecuado, ya está en manos de los consejeros de la Judicatura, que es lo que quiero y lo voy a seguir haciendo en todos los casos, porque son muchos", comentó López Obrador en conferencia.

Ayer, el CJF dio entrada a la queja del Mandatario federal en relación con la actuación del juez que concedió suspensiones de amparo en contra de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica.

No obstante, en una carta, Arturo Zaldívar aclaró que se abrirá una investigación sólo en caso de que ésta proceda y con pleno respeto a la autonomía e independencia del impartidor de justicia.

López Obrador agradeció a Zaldívar por aceptar su queja, la cual -destacó- también servirá como un llamado de atención sobre las actuaciones atípicas de los juzgadores.

"Pero, sí agradezco mucho al presidente de la Corte porque sí se le dio entrada a nuestra queja y ahora van a resolver de acuerdo a lo que proceda.

"Pero, también es llamar la atención sobre estas actuaciones, que además resultan atípicas, como al día siguiente de que se publica la ley, la suspensión", señaló.

López Obrador agregó que antes el Poder Judicial era un "castillo de la pureza" y que ahora los jueces ya no deben ser intocables.

"Antes, el Poder Judicial era como el castillo de la pureza, nunca se castigaba a un juez, a un magistrado, a un ministro.

"Y claro que no es intromisión al Poder Judicial. Somos muy respetuosos de la autonomía, de la independencia de los jueces, pero no pueden ser intocables; ya se acabó aquello de que no se puede tocar al intocable", finalizó.